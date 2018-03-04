Tamer Hosni'nin Suudi Arabistan'daki konser biletlerinde 'dans etmek yasaktır' yazıyor

Ünlü Mısırlı şarkıcı Tamer Hosni, Suudi Arabistan'daki ilk konseri için sahneye çıkacak.  Konser için satışa çıkarılan biletler 1.5 saatte tüketilirken, biletlerde 'konserde dans etmek kesinlikle yasaktır' ibaresi yer aldı
 

Tamer Hosni'nin Suudi Arabistan'daki konser biletlerinde 'dans etmek yasaktır' yazıyor
Mısırlı şarkıcı Hosni’nin 30 Mart’ta vereceği konser öncesi satışa çıkan yaklaşık 6 bin bilet, kısa sürede tükendi. Şarkıcının hayranları bilet satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bilet alacak kadar şanslı olanlar ise bunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda ise ufak bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA İNANILMAZ YASAK: DANS ETMEK YASAKTIR

Biletlerin üzerinde yer alan uyarıda “konserde dans etmek kesin olarak yasaktır” ibaresi yer alıyor.

Öte yandan konser sırasında kadınlar ve erkekler de kendilerine ayrılan farklı bölgelerden performansı izleyebilecek.


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