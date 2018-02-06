Tamer Karadağlı'dan korkutan şaka

"TAMER YARAMAZLIK YAPARSA..."

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setinden paylaştığı bir video ile çekimlerde ne kadar eğlendiklerini ortaya koydu.'nın rol arkadaşı'e yaptığı şakayı kayıt altına alanbu videoyu "Zeyno sahneye hazırlanırken, Tamer yaramazlık yaparsa…" notuyla paylaştı.