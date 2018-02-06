Tamer Karadağlı'dan korkutan şaka

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Çocuklar Duymasın setinden paylaştığı bir video ile çekimlerde ne kadar eğlendiklerini ortaya koydu. TAMER YARAMAZLIK YAPARSA... Tamer Karadağlı'nın rol arkadaşı Zeyno Gönenç'e yaptığı şakayı kayıt altına alan Pınar Altuğ bu videoyu Zeyno sahneye hazırlanırken, Tamer yaramazlık yaparsa… notuyla paylaştı. İŞTE PINAR ALTUĞ'UN PAYLAŞTIĞI O VİDEO: Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir? Tutku başardı! Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi Tamer Karadağlı, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'la aşk yaşıyor