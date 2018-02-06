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Tamer Karadağlı'dan korkutan şaka

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin çekimlerinde Tamer Karadağlı, yaptığı şaka ile rol arkadaşı Zeyno Gönenç'in aklını aldı

Tamer Karadağlı'dan korkutan şaka
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Çocuklar Duymasın setinden paylaştığı bir video ile çekimlerde ne kadar eğlendiklerini ortaya koydu.

"TAMER YARAMAZLIK YAPARSA..."

Tamer Karadağlı'nın rol arkadaşı Zeyno Gönenç'e yaptığı şakayı kayıt altına alan Pınar Altuğ bu videoyu "Zeyno sahneye hazırlanırken, Tamer yaramazlık yaparsa…" notuyla paylaştı.

İŞTE PINAR ALTUĞ'UN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:


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