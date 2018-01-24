Tamer Karadağlı, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'la aşk yaşıyor

Çocuklar Duymasın'ın
Haluk'u Tamer Karadağlı yeni bir aşka yelken açtı. Tamer Karadağlı'nın
yeni sevgilisi Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan çıktı.
BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
2014'te Rafet El Roman
ile evlenen Ceren Kalapakarslan,
2 yılın sonunda boşandı. 29 yaşındaki Ceren şimdi de kendisinden 21 yaş büyük Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşkı inkar etse de birlikte fotoğrafları çıktı.
Ayrıca ikili birbirlerini Instagram hesaplarından da takip ediyor.
CEREN KAPLAKARSLAN VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN VE NEDEN BOŞANMIŞTI?
Ceren Kaplakarslan
kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman
(48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan
anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı.
Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''t
e başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan
, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi.
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Elif Bayram