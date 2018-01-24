Tamer Karadağlı, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'la aşk yaşıyor



BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

CEREN KAPLAKARSLAN VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN VE NEDEN BOŞANMIŞTI?

Rafet'in eski eşi Ceren Kaplakarslan: Sütten ağzım yandı!

Ceren Kaplakarslan yine yalnız

İşte Ceren Kaplakarslan'ın yeni sevgilisi

Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı Tamer Karadağlı mı?

Ceren Kaplakarslan için nişanlısından ayrılmış!

Ceren Kaplakarslan'a şok üstüne şok!

Elif Bayram

Haluk'u Tamer Karadağlı yeni bir aşka yelken açtı.yeni sevgilisi Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan çıktı.2014'teile evlenen2 yılın sonunda boşandı. 29 yaşındaki Ceren şimdi de kendisinden 21 yaş büyük Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşkı inkar etse de birlikte fotoğrafları çıktı.Ayrıca ikili birbirlerini Instagram hesaplarından da takip ediyor.kendisinden 20 yaş büyük(48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu.anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı.Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve 'e başrol üstlenen, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi.