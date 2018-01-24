Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Tamer Karadağlı, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'la aşk yaşıyor

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Ceren Kaplakarslan, Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladı

24 Ocak 2018, Çarşamba 13:42
Tamer Karadağlı, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'la aşk yaşıyor
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı yeni bir aşka yelken açtı. Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan çıktı.


BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI


2014'te Rafet El Roman ile evlenen Ceren Kalapakarslan, 2 yılın sonunda boşandı. 29 yaşındaki Ceren şimdi de kendisinden 21 yaş büyük Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşkı inkar etse de birlikte fotoğrafları çıktı.






Ayrıca ikili birbirlerini Instagram hesaplarından da takip ediyor. 
 

CEREN KAPLAKARSLAN VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN VE NEDEN BOŞANMIŞTI?


Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı. 

Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi. 

Rafet'in eski eşi Ceren Kaplakarslan: Sütten ağzım yandı!Rafet'in eski eşi Ceren Kaplakarslan: Sütten ağzım yandı!
Ceren Kaplakarslan yine yalnızCeren Kaplakarslan yine yalnız
İşte Ceren Kaplakarslan'ın yeni sevgilisiİşte Ceren Kaplakarslan'ın yeni sevgilisi
Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı Tamer Karadağlı mı?Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı Tamer Karadağlı mı?
Ceren Kaplakarslan için nişanlısından ayrılmış!Ceren Kaplakarslan için nişanlısından ayrılmış!
Ceren Kaplakarslan'a şok üstüne şok!Ceren Kaplakarslan'a şok üstüne şok!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Seda Sayan'a Murat Karabova şoku (Murat Karabova hangi şarkıcının klibinde oynadı?)

Seda Sayan'a Murat Karabova şoku (Murat Karabova hangi şarkıcının klibinde oynadı?)
Çağatay Ulusoy'un Bestemsu Özdemir ile gece kaçamağı (Bestemsu Özdemir kimdir?)

Çağatay Ulusoy'un Bestemsu Özdemir ile gece kaçamağı (Bestemsu Özdemir kimdir?)
Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)

Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. bölümünde beklenmedik son: Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. bölümünde beklenmedik son: Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu?
Celeste Bright güneşin altında uyuyakalınca korkuttu

Celeste Bright güneşin altında uyuyakalınca korkuttu
Ali Sunal'n annesi açıkladı! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evleniyor mu? (Nazlı Kurbanzade kimdir?)

Ali Sunal'n annesi açıkladı! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evleniyor mu? (Nazlı Kurbanzade kimdir?)
Vatanım Sensin’in çaresiz aşıkları…

Vatanım Sensin’in çaresiz aşıkları…
Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'le kavga etti

Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'le kavga etti
Hangi ünlüler estetik harikası? (Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali olay oldu)

Hangi ünlüler estetik harikası? (Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali olay oldu)
Hababam Sınıfı genç oyuncularla yeniden sahnede...

Hababam Sınıfı genç oyuncularla yeniden sahnede...
Canan Karatay, Nebahat Çehre caps'leri hakkında konuştu

Canan Karatay, Nebahat Çehre caps'leri hakkında konuştu