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Tamer Tuna'dan Demba ba açıklaması

Kayserispor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, istatistik olarak önde oldukları maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Tuna, Wallace Reis ile anlaşma yapıldığını, Demba Ba'nın da haftaya takıma katılacağını açıkladı

Tamer Tuna'dan Demba ba açıklaması
Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor’u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 2 takımın da oyuna çok istekli başladığını anlatarak, “20. dakikada kaleyi bulan tek şutla Kayserispor öne geçti. Oyunun durması bizi olumsuz etkiledi.

Topa sahip olma oranı ve pas sayımız yüksekti. Böyle üstün olduğumuz bir maçtan galip ayrılmak istiyorduk.

Daha üretken olmaya çalıştık ve bulduğumuz golden sonra rakibin de eksik kalışıyla daha hızlı olmaya başladık. İyi yoldayız. İlk yarıya da 1 puanla başlamıştık, bu yarıda da bunu yaşıyoruz” dedi.


'PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI'


İlk yarıdaki eksiklerini görerek buna göre transfer yapmak istediklerini kaydeden Tuna, “Wallace Reis aramıza katıldı. Demba Ba ile geçen yıl birlikteydik. Onla da prensip anlaşmasına varıldı, inşallah haftaya aramıza katılacak.


'DEMBA BA'YI ANLATMAYA GEREK YOK'


Poko aramıza katıldı ve hemen adapte oldu. Hem iyi bir stoper hem lider özellikli bir stoper. Demba Ba’yı zaten anlatmaya gerek yok. Durumunu bildiğim için hiç tereddüt etmedik. Futbol oynama isteği bizi ona karşı götürdü. Daha iyi bir Göztepe’yi ikinci yarıda izleteceğiz” diye konuştu.

Tamer Tuna, 1-2 oyuncusuna takım bulmaları yönünde istekte bulunduklarını ifade ederek, kontenjan sıkıntılarının olmayacağını söyledi.


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