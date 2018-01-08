Tamer Tuna’dan Jahovic açıklaması!

JAHOVIC'İN TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Erdinç Şahin

Kanal 24’e konuşantransfer ve takımın durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.“Ligin gerçeklerini bilerek hareket ettik, transferleri o şekilde yaptık. Belki çok sayıda transfer yapıldı ama ligin zorluğuna göre transfer yaptık. Yola başlarken hedefimiz ligde kalmaktı. İlk yarıyı 20 ile 30 puan arasında tamamlamayı hedefliyorduk, şu an doruk noktasındayız diyebiliriz. Ancak lig bitmedi, ikinci yarı zorlu geçecek. Bizim hedefimiz, her hafta takımı ileri taşımaktı. Lige renk kattık. İkinci yarıda da aynı puanı ve fazlasını kazanmayı hedefliyoruz.”“Adis Jahovic bizimle devam edecek. Kontratı devam ediyor. 2 ya da 3 transfer düşünüyoruz. Hem savunmaya hem orta sahaya hem de hücuma oyuncu takviyesini düşünüyoruz. Umarım başarılı oluruz.”