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Tamer Tuna’dan Jahovic açıklaması!

Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir çıkış yakalayan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi verirken, takımdan ayrılabileceği iddia edilen Adis Jahovic'in durumuyla ilgili olarak bilgi verdi.

Tamer Tuna’dan Jahovic açıklaması!
Kanal 24’e konuşan Göztepe teknik patronu Tamer Tuna, transfer ve takımın durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

“Ligin gerçeklerini bilerek hareket ettik, transferleri o şekilde yaptık. Belki çok sayıda transfer yapıldı ama ligin zorluğuna göre transfer yaptık. Yola başlarken hedefimiz ligde kalmaktı. İlk yarıyı 20 ile 30 puan arasında tamamlamayı hedefliyorduk, şu an doruk noktasındayız diyebiliriz. Ancak lig bitmedi, ikinci yarı zorlu geçecek. Bizim hedefimiz, her hafta takımı ileri taşımaktı. Lige renk kattık. İkinci yarıda da aynı puanı ve fazlasını kazanmayı hedefliyoruz.”
 

JAHOVIC'İN TRANSFER İDDİALARINA YANIT


“Adis Jahovic bizimle devam edecek. Kontratı devam ediyor. 2 ya da 3 transfer düşünüyoruz. Hem savunmaya hem orta sahaya hem de hücuma oyuncu takviyesini düşünüyoruz. Umarım başarılı oluruz.”


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