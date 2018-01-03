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Tanem Sivar ve Edhem Dirvana'nın aşkı dorukta

Tanem Sivar ile Edhem Dirvana’nın evliliği 3’üncü yılına girecek

03 Ocak 2018, Çarşamba 07:40
Tanem Sivar ve Edhem Dirvana'nın aşkı dorukta


POSTA/MÜGE DAĞISTANLI

Edhem Dirvana ile Tanem Sivar 2015’te evlenmişti. Ağustos 2017’de oğulları Süleyman dünyaya geldi. Edhem Dirvana eşine olan aşkını Hello Dergisi’ne anlattı:

“Uzun süre yurt dışında yaşadım, çok insan tanıdım. Tanem gibisini görmedim. Hümanist, modern, aktif, mütevazı, paylaşımcı, bencilliği hiç olmayan biri. Harika bir anne. Gün geçtikçe daha çok aşık oluyorum."

Geçen aylarda Tanem Sİvar ve Edhem Dirvana'nın köpekleri Django ve Pamuk, bunu yapacağını daha önce itiraf eden biri tarafından zehirlenmişti. Çift çok zor zamanlar yaşadı. 

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