Tanem Sivar ve Edhem Dirvana'nın aşkı dorukta

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI

Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana yaşadığı kâbusu anlattı: Cinsel organını gösterdi, tüfekle ateş etti

Tanem Sivar-Edhem Dirvana çifti ile komşuları arasındaki yaşanan olayda flaş gelişme!

Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen şüpheli tutuklandı

Elif Bayram

2015’te evlenmişti. Ağustos 2017’de oğulları Süleyman dünyaya geldi. Edhem Dirvana eşine olan aşkını Hello Dergisi’ne anlattı:“Uzun süre yurt dışında yaşadım, çok insan tanıdım. Tanem gibisini görmedim. Hümanist, modern, aktif, mütevazı, paylaşımcı, bencilliği hiç olmayan biri. Harika bir anne. Gün geçtikçe daha çok aşık oluyorum."Geçen aylardaköpekleri Django ve Pamuk, bunu yapacağını daha önce itiraf eden biri tarafından zehirlenmişti. Çift çok zor zamanlar yaşadı.