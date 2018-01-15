Tanısı konulamayan hastalığı nedeniyle kemikleri eriyor



DOKTORLAR TEŞHİS KOYAMIYOR



"OKUMAK İSTİYORUM"

Can Hakman

İmamağa Mahallesi'nde yaşayan Semra (44) ve Mehmet Erdoğan (50) çiftinin dört çocuğundan en küçüğü olan Mikail'in doğuştan kemikleri eriyor.Erdoğan ailesinin, hareketlerindeki dengesizlik ve kaslarındaki zayıflık nedeniyle başvurduğuTıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklere rağmen çocuğa teşhis konulamadı.Doğuştan engelli olan ve üç ayda bir aldığı engelli maaşıyla evinin geçimini sağlamaya çalışan Mehmet Erdoğan, 17yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kızı Besime'nin okul dışında kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.Erdoğan, "Eşimde kemik erimesi hastalığı bulunuyor. Ben de bedensel engelliyim. İş de bulamıyorum. Maddi durumum zayıf. Tek isteğim en azından hasta çocuğum Mikail'in tedavi edilmesi." diye konuştu.Anne Semra Erdoğan da tek umutlarının kızları Besime'nin okuması olduğunu vurgulayarak, kendisinin de kemiklerinin gün geçtikçe eridiğini ve astım hastalığı bulunduğunu anlattı.Oğullarını farklı illerde birçok hastaneye götürdüklerini belirten Erdoğan, "Doktorlar çocuğumun hastalığına teşhis koyamadı. Kemikleri eriyor ama nedenini bilmiyoruz. Ayrıca yürümekte zorlanıyor. Çocuğumun kan tahlili İngiltere'ye gönderildi ama yine de teşhis konulmadı. Bir an önce tedavi edilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.Bilgi Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Besime Erdoğan da kardeşi Mikail'in iyileşmesini istediğini, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini söyledi.Okumak istediğini aktaran Erdoğan, doktor olup, kardeşi gibi hastalığı bulunan çocuklara yardım etmek istediğini kaydetti.Besime Erdoğan, ev işlerinde annesine yardım ettiğini dile getirerek, "Yemek yapıp bulaşık yıkıyorum. Kardeşlerimin derslerine yardımcı oluyorum. Evin tüm yükünü omuzlarımda hissediyorum. Artık bu duruma alıştım." dedi.AA