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Tanju Çolak’tan Samsunspor’a başkanlık açıklaması

Eski Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, mali sıkıntılar içerisinde olan Samsunspor’a bu şartlar altında başkan olamayacağını açıkladı.
 

12 Ocak 2018, Cuma 18:51
Tanju Çolak’tan Samsunspor’a başkanlık açıklaması
Samsunlu Tanju Çolak, mali açıdan zor günler geçiren ve futbolcuları serbest kalan Samsunspor’a destek olmak için hazırladığı projeyi sunmak adına Samsun Valisi Osman Kaymak ile görüşme gerçekleştirdi.
 Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Çolak, proje ve Samsunspor’un son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'SAMSUNSPOR'U ÇOK KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR'


Şu süreçte başkan olmayı düşünmediğini ifade eden Tanju Çolak, 'Hiçbir zaman Samsunspor başkanlığında gözüm olmadı, olamaz da. Çünkü bugün baktığımız zaman Samsunspor’u çok kötü günler bekliyor.
Ortada çok büyük borç var. Bu borcu buraya yaptıranlar, yapanlar utansın. Bu kadar borcun üzerine, ‘Tanju Çolak gel Samsunspor’a başkan ol’ deniyor. Bu kadar kolay bir şey mi bu? Hayır. Ben Samsunspor’a para (proje) getirdim.


'SAMSUNSPOR'U BU HALE DÜŞÜRENLERE ÇOK KIRGINIM'


Kazanılacak yolu sunacağım. Bu projeyi kabul edebilirler ya da etmezler. Bu onların sorunu. Samsunspor’u bu hale düşürenlere çok kırgın ve kızgınım. Samsunspor çok büyük bir kulüp. Samsun spor şehri. Futbolcu fabrikasının olduğu bir şehir Samsun ne hale geldi. Benim getirdiğim proje yapılacaksa, projenin başında asla ve asla eski kulüp başkanını istemiyorum” dedi.
 

'PROJE SUNACAĞIM'


Hazırladığı projenin Samsunspor’u ayağa kaldıracağını iddia eden Çolak, 'Vali Osman Kaymak’a projemi sunacağım.
 Proje ile bugün hemen tık diye gelmez ama gelecek için kimseye muhtaç olmadan yaşanabilecek bir parayı bulmak için çok güzel bir proje yaptım.
 
Valimiz Osman Kaymak da projeyi ilk anlattığımda beğendi. Projede Samsun’dan herkes var.
Samsun’da geçen günlerde yapılan dayanışma yürüyüşüne katılan taraftarlar da bu projeye sahip çıkarsa gelecekte çok güzel günler bizi bekliyor.
 
 Valimiz projeyi kabul ederse beraber sunumunu da gerçekleştiririz. Kabul edilmezse de projeyi anlatacağım. Her zaman Samsunspor’a sahip çıkacağımı söyledim. Bugün de destek olmak adına valimizle görüşme gerçekleştirdim” diye konuştu.
 
 
 
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