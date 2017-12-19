Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açıldı

Açılış konuşmasını Orhan Pamuk
'un yaptığı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
'nin kuruluş amacı ve çalışma başlıkları Merkez Müdürü Prof.Dr. Handan İnci
tarafından sunuldu.
Buna göre merkezin önümüzdeki süreçte yapacağı işler arasında öncelikle “Tanpınar Arşivi”ni yayıma hazırlamak, hakkındaki çalışmalar için bilgi bankası oluşturmak, yeni çalışmalar için zemin hazırlamak, Tanpınar Akademisi başlığı altında toplanan çeşitli seminerler ve konferanslar düzenlemek, romanların ve yazarların İstanbul’u başlıklarıyla gerçekleştirilecek kültür gezileriyle İstanbul’un edebiyat coğrafyasına dikkati çekmek yer alacak.
Orhan Pamuk yaptığı açılış konuşmasında "Huzur romanı benim romancılığımı aşırı derece etkilemiştir. Kafamızı karıştırdığı için seviyorum Tanpınar’ı, bu kafa karışıklığı bende de olduğu için seviyorum" dedi.
Tanpınar Arşivi ve Merkez etkinlikleriyle ilgili güncel bilgiler www.tanpinarmerkezi.com
üzerinden takip edilebilir.
Taylan Döşlüoğlu