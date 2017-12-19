Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açıldı

Orhan Pamuk yaptığı açılış konuşmasında "Huzur romanı benim romancılığımı aşırı derece etkilemiştir.

Kafamızı karıştırdığı için seviyorum Tanpınar’ı, bu kafa karışıklığı bende de olduğu için seviyorum" dedi.

Taylan Döşlüoğlu