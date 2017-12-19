Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin açılış töreni 18 Aralık 2017 tarihinde, Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleşti

28 Aralık 2017, Perşembe 11:26
Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açıldı
Açılış konuşmasını Orhan Pamuk'un yaptığı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin kuruluş amacı ve çalışma başlıkları Merkez Müdürü Prof.Dr. Handan İnci tarafından sunuldu.

Buna göre merkezin önümüzdeki süreçte yapacağı işler arasında öncelikle “Tanpınar Arşivi”ni yayıma hazırlamak, hakkındaki çalışmalar için bilgi bankası oluşturmak, yeni çalışmalar için zemin hazırlamak, Tanpınar Akademisi başlığı altında toplanan çeşitli seminerler ve konferanslar düzenlemek, romanların ve yazarların İstanbul’u başlıklarıyla gerçekleştirilecek kültür gezileriyle İstanbul’un edebiyat coğrafyasına dikkati çekmek yer alacak.


Orhan Pamuk yaptığı açılış konuşmasında "Huzur romanı benim romancılığımı aşırı derece etkilemiştir. Kafamızı karıştırdığı için seviyorum Tanpınar’ı, bu kafa karışıklığı bende de olduğu için seviyorum" dedi.

Tanpınar Arşivi ve Merkez etkinlikleriyle ilgili güncel bilgiler www.tanpinarmerkezi.com üzerinden takip edilebilir.
Sadık köpek acil kapısında sahibini böyle bekledi

Sadık köpek acil kapısında sahibini böyle bekledi
X-ray cihazından geçmeye çalıştı, adliyeyi birbirine kattı!

X-ray cihazından geçmeye çalıştı, adliyeyi birbirine kattı!
Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri
7 yaşındaki ikizler şaşırtıyor

7 yaşındaki ikizler şaşırtıyor
Datça'da yalancı bahar! Badem ağaçları çiçek açtı

Datça'da yalancı bahar! Badem ağaçları çiçek açtı
O çizgi film için porno uyarısı!

O çizgi film için porno uyarısı!
Bursa'nın en çok tercih edilen oteli: Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center

Bursa'nın en çok tercih edilen oteli: Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center
What Da Funk'dan yıldızlar geçidi konser!

What Da Funk'dan yıldızlar geçidi konser!
1930 model motosikletine gözü gibi bakıyor!

1930 model motosikletine gözü gibi bakıyor!
Dünyanın en seksi araba tamircisi Malorie Woods

Dünyanın en seksi araba tamircisi Malorie Woods
'Oscar' balık halini kedilerden koruyor

'Oscar' balık halini kedilerden koruyor