Tanyeli'den oryantal eleştirisi

DENİZ MANZARALI DAİREDE YAŞIYOR

HÜZÜNLÜ BİR HAYAT HİKAYESİ

Tanyeli kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Elif Bayram

Gerçek adı Öznuh Kral olan ve Avustralya-Sidney'de yaşayan Tanyeli, bir oryantalin videosunu bu sözlerle paylaşarak adeta dünya oryantallerine meydan okudu:"Bu yeni stilde,dünya oryantallerinde akımı yaratan Rus dansçıları için elimden gelen tek şey makasla dolaşmak. Yer yüzünde olan tüm oryantaller onların stilinde dans ediyor artık..Ne diyorum size doğum yeri Ortadoğu kültürüydü varış ve saçlarda ve stilde yükseliş noktası. Ritimden mi? Acaba bu hız..."Sidney'in en ünlü caddesinden ev alan Tanyeli deniz manzaralı dairesini Instagram'da paylaşmıştı.Anne ve babası teyze çocukları olanailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmıştır.