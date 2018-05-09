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Tanyeli kendinden geçti

Oryantal, dansöz Tanyeli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı performansı göz doldurdu

09 Mayıs 2018, Çarşamba 23:26
Tanyeli kendinden geçti
Posta.com.tr

Gerçek adı Öznuh Kral olan ve Avustralya-Sidney'de yaşayan Tanyeli, videosunu bu sözlerle paylaşarak adeta dünya oryantallerine meydan okudu:

Bu yeni stilde,dünya oryantallerinde akımı yaratan Rus dansçıları için elimden gelen tek şey makasla dolaşmak. Yer yüzünde olan tüm oryantaller onların stilinde dans ediyor artık..

Ne diyorum size doğum yeri Ortadoğu kültürüydü varış ve saçlarda ve stilde yükseliş noktası.  Ritimdenmi? Acaba bu hız.... 

İşte Tanyeli'nin o performansı:


 

DENİZ MANZARALI DAİREDE YAŞIYOR

Sidney'in en ünlü caddesinden ev alan Tanyeli deniz manzaralı dairesini Instagram'da paylaşmıştı. 

HÜZÜNLÜ BİR HAYAT HİKAYESİ


Tanyeli’nin gerçek adı Öznuh Kral’dır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmıştır. 

Tanyeli kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?Tanyeli kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?




 


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