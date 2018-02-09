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Tanyeli Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Oryantal, dansöz Tanyeli’nin gerçek adı Öznuh Kral’dır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmıştır. İşte Tanyeli'nin hayat hikayesi...

09 Şubat 2018, Cuma 10:32
Tanyeli Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?
12 sene gibi uzun bir sürenin ardından annesini bulan Tanyeli daha sonra annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine hemde 2 kardeşine bakmak zorunda kalmıştır. Kendisini 14’dümde evli, 15’imde ise anneydim diye tanımlayan Tanyeli’nin hayatı hep zorluklar içerisinde geçmiştir.

Annesinin İzmir’de şarkıcılık yaptığını ve bu dönemde babasının askere gittiğini belirten Tanyeli annesinin bu sorumluluğun üstesinden gelemediğini belirtmiştir. Çünkü annesi de henüz 15 yaşında iken üç çocuk sahibi olmuştur.
14 yaşında bir evlilik gerçekleştiren Tanyeli daha sonra bu evliliğini bitirmiştir. 15 yaşında iken Taylan isminde bir oğlu dünyaya gelen Tanyeli İzmir doğumludur. Eski eşinin ismi Yusuf Uğur Sadıkoğlu’dur.

1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney’de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır.

Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri ile müzik piyasasındada varlığını hissettirmiştir.


TANYELİ'NİN ESKİ EŞİNİN İDDİASI DOĞRU ÇIKTI


Kuyumcu Yusuf Uğur Sadıkoğlu, 1990 yılında 5 yaşındayken nüfusuna kaydettirdiği Taylan Sadıkoğlu'nun (33) öz oğlu olmadığını iddia etmişti. 2010 yılında mahkemeye başvurarak, "Tanyeli beni kandırdı. Taylan benim çocuğum değil. DNA testi yapılmasını istiyorum" diye dava açmıştı. Tanyeli ise eski eşinin reklam amacıyla yalan söylediğini öne sürerek, "Çocuğun ondan olduğunu çok iyi biliyor" demişti. Aradan 10 yıl geçti ve 'tanımanın iptali' davasında karar çıktı. Mahkeme, Taylan'ın babasının Yusuf Uğur Sadıkoğlu olmadığının tespiti ile soybağının reddine karar verdi.


TANYELİ BİR RÖPORTAJDA "ÇOCUK ONDAN" DEMİŞTİ


Tanyeli bir röportajında şunları söylemişti:

"O, 14 yaşında hayatımı mahvetti. Anne olduğumda vücudum bile gelişmemişti. Biz 6 yıl bilfiil beraber yaşadık.

Rüştümü ispatlayınca da evlendik. Hiç mi utanmıyor? Yıllar sonra kendi oğluna böyle bir dava açabiliyor? Taylan onun öz oğlu yahu!"

(Kaynak: Vatan)

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