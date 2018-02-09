Tanyeli Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?



TANYELİ'NİN ESKİ EŞİNİN İDDİASI DOĞRU ÇIKTI



TANYELİ BİR RÖPORTAJDA "ÇOCUK ONDAN" DEMİŞTİ

Dansöz Tanyeli'nin oğlu, kocasından değilmiş

Elif Bayram

12 sene gibi uzun bir sürenin ardından annesini bulandaha sonra annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine hemde 2 kardeşine bakmak zorunda kalmıştır. Kendisini 14’dümde evli, 15’imde ise anneydim diye tanımlayanhayatı hep zorluklar içerisinde geçmiştir.Annesinin İzmir’de şarkıcılık yaptığını ve bu dönemde babasının askere gittiğini belirtenannesinin bu sorumluluğun üstesinden gelemediğini belirtmiştir. Çünkü annesi de henüz 15 yaşında iken üç çocuk sahibi olmuştur.14 yaşında bir evlilik gerçekleştiren Tanyeli daha sonra bu evliliğini bitirmiştir. 15 yaşında ikenisminde bir oğlu dünyaya gelenİzmir doğumludur. Eski eşinin ismi’dur.1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney’de sürdürmektedir.adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır.Bugüne kadarisimli albümleri ile müzik piyasasındada varlığını hissettirmiştir., 1990 yılında 5 yaşındayken nüfusuna kaydettirdiği'nun (33) öz oğlu olmadığını iddia etmişti. 2010 yılında mahkemeye başvurarak, "Tanyeli beni kandırdı. Taylan benim çocuğum değil. DNA testi yapılmasını istiyorum" diye dava açmıştı.ise eski eşinin reklam amacıyla yalan söylediğini öne sürerek, "Çocuğun ondan olduğunu çok iyi biliyor" demişti. Aradan 10 yıl geçti ve 'tanımanın iptali' davasında karar çıktı. Mahkeme,'ın babasınınolmadığının tespiti ile soybağının reddine karar verdi.bir röportajında şunları söylemişti:"O, 14 yaşında hayatımı mahvetti. Anne olduğumda vücudum bile gelişmemişti. Biz 6 yıl bilfiil beraber yaşadık.Rüştümü ispatlayınca da evlendik. Hiç mi utanmıyor? Yıllar sonra kendi oğluna böyle bir dava açabiliyor? Taylan onun öz oğlu yahu!"(Kaynak: Vatan)