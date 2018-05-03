Tanzanya'daki FETÖ hastanesine ilaç götüren sanığa hapis cezası



BERAATİNİ İSTEDİ

Can Hakman

'ndeki duruşmada, örgütündaki hastanesine ilaç götürdüğü tespit edilen tutuklu sanık Abdurrahman Selçuk ve avukatı hazır bulundu.Sanık Selçuk, kızı ve eşinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütle bağlarını koparmadığı iddiasının doğru olmadığını savundu.Emekli olduktan sonra geçinemediği için Tanzanya'da çalışmaya başladığını belirten Selçuk, "İki eşim, 9 çocuğum var. Maddi durumum iyi olmadığı için çalışmaya gittiğim Tanzanya'da tanıştığım eşimden 2 çocuğum oldu. Tanzanya gümrüğünde bu ülkeye girişte sorun yaşıyordum. Burada Mustafa Balcı isminde biri ile tanıştım. Benden Türkiye'den ilaç getirmemi istedi, ben de ülkeye girişimde kolaylık sağladığı için bu teklifini kabul ettim. İlaçların bu ülkede bulunan FETÖ hastanesine değil, Türk hastanesine gittiğini biliyorum." diye konuştu.Örgüte himmet verdiği ve topladığı, kapatılan Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olduğu, Nijerya ve Tanzanya'ya talimatla gittiği, örgütün okullarında çalıştığı ve Tanzanya'daki örgüte ait hastaneye ilaç temin ettiği iddialarını reddeden sanık Selçuk, "Suçsuzum, siyah incilerimi (çocuklarımı) özledim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.Mahkeme heyeti, sanık Selçuk'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.Emekli olduktan sonra Tanzanya'daki tuğla fabrikasında çalışmaya başlayan Selçuk, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri merkezli 5 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta gözaltına alınmış, evindeki aramada örgütün Tanzanya'da işlettiği özel göz hastanesine götürülmek üzere çok sayıda ilaç ve ameliyat malzemesi ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılmış kitap, dergi, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirilmişti.Örgütte ilaç teminiyle ilgilendiği öne sürülen Selçuk tutuklanmıştı.AA