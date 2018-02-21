Tapuda 3 boyutlu dönem başlıyor



SATIN ALINAN EV 3 BOYUTLU GÖRÜLEBİLECEK



TAPUDA FARKLI EV SATIŞI SONA ERECEK

ÇOK NET GÖRÜLECEK

Adem Özdoğan

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı yaptığı açıklamada, şunları vurguladı:Şu anda grafik olarak haritalara baktığınız zaman sadece çizgisel olarak, iki boyutlu görüyorsunuz. Artık bu yetmiyor. Hazırladığımız projeyle bunu 3 boyutlu, akıllı verilere dönüştürüp, gerekirse kendi dairesinin içerisinde kadar girip, oradaki brüt alanı görebilecek şekilde vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruzŞimdi diyelim ki ev alıyorsunuz, emlakçılar ya da birileri size 'Bu ev senindir.' diye gösteriyor ama o evin parsel ve ada numarasını değiştirip, başka bir ev satması da mümkün olabiliyor. Projeyle vatandaş o evi gördükten sonra Tapu'da da bu detay bilgileri görecek ve zeminle tapudaki bilgileri eşleştirme şansı olacak.En az 5 santimetre hassasiyetinde datalar üzerinde çalışıyoruz. Google'ın çekimleri 5-6 metre. Burada vatandaş çok yakından, çok net ve çok detayı görebilecek.