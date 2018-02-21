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Tapuda 3 boyutlu dönem başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile satın alınan evler tapuda 3 boyutlu olarak görülebilecek. Proje kapsamında ev sahibi olacak vatandaşlar kendi dairesinin içerisinde kadar girip, oradaki brüt alanı da görebilecek

Tapuda 3 boyutlu dönem başlıyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı yaptığı açıklamada, şunları vurguladı:


SATIN ALINAN EV 3 BOYUTLU GÖRÜLEBİLECEK


Şu anda grafik olarak haritalara baktığınız zaman sadece çizgisel olarak, iki boyutlu görüyorsunuz. Artık bu yetmiyor. Hazırladığımız projeyle bunu 3 boyutlu, akıllı verilere dönüştürüp, gerekirse kendi dairesinin içerisinde kadar girip, oradaki brüt alanı görebilecek şekilde vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz


TAPUDA FARKLI EV SATIŞI SONA ERECEK


Şimdi diyelim ki ev alıyorsunuz, emlakçılar ya da birileri size 'Bu ev senindir.' diye gösteriyor ama o evin parsel ve ada numarasını değiştirip, başka bir ev satması da mümkün olabiliyor. Projeyle vatandaş o evi gördükten sonra Tapu'da da bu detay bilgileri görecek ve zeminle tapudaki bilgileri eşleştirme şansı olacak.
 

ÇOK NET GÖRÜLECEK


En az 5 santimetre hassasiyetinde datalar üzerinde çalışıyoruz. Google'ın çekimleri 5-6 metre. Burada vatandaş çok yakından, çok net ve çok detayı görebilecek.
 


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