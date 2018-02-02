Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son maçta Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının ve futbolcuların Mehmetçik selamı ile Afrin’deki askere destek vermesi üzerine maçın geç başlaması nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Evkur Yeni Malatyaspor’a 15 bin TL ceza vermesi karşısında duruma tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüğü öğrenildi.

02 Şubat 2018, Cuma 11:02
Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı
Süper Lig’in 19. haftasında geçtiğimiz 28 Ocak Pazar günü Malatya'da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte taraftarlar bir dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin'deki Mehmetçik'e destek verdi.

Taraftarların bu desteğine sahada bulunan futbolcularda katılarak Mehmetçik selamı vermişti.
 

PFDK CEZA VERDİ


Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Pazar günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor'a vermiş olduğu ceza kalemlerinden birisini taraftarın ve futbolcuların Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatına destek ve moral vermek için 1 dakikalık Mehmetçik Selamı göndermesi nedeniyle maçın geç başlaması oluşturdu. PFDK'nin kararında bu durum şu şekilde yer aldı: “Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına…”


 

BAKAN DEVREDE 


PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşerek sert bir ifadeyle tepkisini dile getirdiği ve Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na da tepkisini de ilettiği öğrenildi. Tüfenkci'nin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bu konuda bir açıklama beklediğini ilettiği de öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeni transferlerin ve Süper Lig futbolcularının eşleri/sevgilileri

Yeni transferlerin ve Süper Lig futbolcularının eşleri/sevgilileri
Maçın hakemini motosiklet kaskıyla bayılttılar

Maçın hakemini motosiklet kaskıyla bayılttılar
Ronaldo hakkında ihanet iddiası!

Ronaldo hakkında ihanet iddiası!
Mehmetçik selamına para cezası

Mehmetçik selamına para cezası
İtalya Futbol Federasyonu'na kayyum atandı

İtalya Futbol Federasyonu'na kayyum atandı
Olympiakos - Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)

Olympiakos - Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)
Fatih Terim'den açıklamalar

Fatih Terim'den açıklamalar
Anadolu Efes - Valencia Basket (Maç özeti)

Anadolu Efes - Valencia Basket (Maç özeti)
Beşiktaş, Bursa’ya geldi

Beşiktaş, Bursa’ya geldi
Ona 'Bitcoin Ömer' diye sesleniyorlar

Ona 'Bitcoin Ömer' diye sesleniyorlar
Fenerbahçe'den PFDK'ya tepki

Fenerbahçe'den PFDK'ya tepki