Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı

PFDK CEZA VERDİ

BAKAN DEVREDE

Erdinç Şahin

’in 19. haftasında geçtiğimiz 28 Ocak Pazar günü Malatya'da oynanankarşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte taraftarlar bir dakika boyunca asker selamı vererek,destek verdi.Taraftarların bu desteğine sahada bulunan futbolcularda katılarakselamı vermişti., geçtiğimiz'nda oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor'a vermiş olduğu ceza kalemlerinden birisini taraftarın ve futbolcuların Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatına destek ve moral vermek için 1 dakikalık Mehmetçik Selamı göndermesi nedeniyle maçın geç başlaması oluşturdu. PFDK'nin kararında bu durum şu şekilde yer aldı: “Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına…”PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşerek sert bir ifadeyle tepkisini dile getirdiği ve Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na da tepkisini de ilettiği öğrenildi. Tüfenkci'nin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bu konuda bir açıklama beklediğini ilettiği de öğrenildi.