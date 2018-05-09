Tarantino’nun yeni filmi Once Upon A Time in Hollywood’un kadrosu belli oldu

Nazlı Erdol

Usta yönetmen’nunve’in başrollerde yer alacağı yeni filmi’un kadrosunada katıldı. Reynolds’un Manson tarikanının yaşadığı çiftliğin sahibi George Spahn karakterini canlandırması bekleniyor.Burt ReynoldsFilmde ayrıcaveda rol alacak. Filmde ayrıca’nin de rol almasına kesin gözüyle bakılıyor.Film,cinayetlerinin yaşandığı 1969 yazında Los Angeles’ta geçecek. Film, eski western türü televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth’un hikayesi üzerinden ilerliyor. Artık tanıyamadıkları Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu ise Manson cinayetlerine kurban giden Sharon Tate olacak. Usta yönetmen Roman Polanski'nin eşi olan Sharon Tate, 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'taki evinde Manson tarikatı üyeleri tarafından katledilmişti. Tate öldürüldüğünde 8 aylık hamileydi.Brad Pittgibi kült yapımların yönetmeni Tarantino’nun merakla beklenen yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, 9 Ağustos 2019’da ülkemizde gösterilecek.