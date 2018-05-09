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Tarantino’nun yeni filmi Once Upon A Time in Hollywood’un kadrosu belli oldu

ABD’li yönetmen Quentin Tarantino’nun Charles Manson cinayetlerinin işlendiği 60'larda geçen dönem filmi Once Upon A Time in Hollywood’un kadrosuna yeni isimler ekleniyor. Tarantino’nun Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in başrollerde yer alacağı filme Burt Reynolds da katıldı

Tarantino’nun yeni filmi Once Upon A Time in Hollywood’un kadrosu belli oldu
Usta yönetmen Quentin Tarantino’nun Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in başrollerde yer alacağı yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood’un kadrosuna Burt Reynolds da katıldı. Reynolds’un Manson tarikanının yaşadığı çiftliğin sahibi George Spahn karakterini canlandırması bekleniyor. 


Burt Reynolds

Filmde ayrıca Tim Roth, Kurt Russell ve Michael Madsen da rol alacak. Filmde ayrıca Margot Robbie’nin de rol almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Film, Charles Manson cinayetlerinin yaşandığı 1969 yazında Los Angeles’ta geçecek. Film, eski western türü televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth’un hikayesi üzerinden ilerliyor. Artık tanıyamadıkları Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu ise Manson cinayetlerine kurban giden Sharon Tate olacak. Usta yönetmen Roman Polanski'nin eşi olan Sharon Tate, 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'taki evinde Manson tarikatı üyeleri tarafından katledilmişti. Tate öldürüldüğünde 8 aylık hamileydi.


Brad Pitt

Kill Bill, Zincirsiz, Ucuz Roman gibi kült yapımların yönetmeni Tarantino’nun merakla beklenen yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, 9 Ağustos 2019’da ülkemizde gösterilecek.
 


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