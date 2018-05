Tarantino’nun yeni filmi Once Upon A Time in Hollywood’un kadrosu belli oldu

ABD’li yönetmen Quentin Tarantino’nun Charles Manson cinayetlerinin işlendiği 60'larda geçen dönem filmi Once Upon A Time in Hollywood’un kadrosuna yeni isimler ekleniyor. Tarantino’nun Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in başrollerde yer alacağı filme Burt Reynolds da katıldı