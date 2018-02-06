Tarantino: Thurman'a elbette ben tükürdüm, bunu başka kim yapacaktı ki?

'UMA'YA DEDİM Kİ SADECE İKİ KEZ TÜKÜRECEĞİM'

'GÖZÜMDEN YAŞ GELSİN İSTİYORSAN BENİ BİR NEVİ BOĞMAN LAZIM' DEDİ

15 YIL SONRA DEPOLARI KARIŞTIRIP KAZA GÖRÜNTÜSÜNÜ BULDUM

ZORLADIĞI İÇİN ÜZGÜN VE PİŞMAN

THURMAN'DAN ÜÇ YAPIMCIYA BEDDUA

WEINSTEIN'A DAVA AÇMA HAKKI SAKLI

Nazlı Erdol

Üne kavuştuğu'nun filmlerinin yapımcısıhakkındaki cinsel saldırı skandalı hakkında ilk kez açıklamalarda bulunan oyuncu'ınile set deneyimlerine dair anlattıklarına yanıt geldi. Efsane yönetmen,'nin çekimleri sırasında Thurman'ın yüzüne tükürme sahnesini bu işi en kolay ve isabetli yapabilecek kişi olduğu için üstlendiğini, Thurman'ın boğazının zincirle sıkılması sahnesinde ise bu işi üstlenmesini bizzat aktrisin istediğini öne sürdü.'a 1994'te Weinstein'ın cinsel saldırısına uğradığını anlatan Thurman, aynı zamanda Kill Bill 1-2'de'in suratına tükürürken göründüğü sahnede asıl tükürenin Tarantino, Gogo'nun kendisini zincirle boğmaya çalışırken göründüğü sahnede bunu yapanın daolduğunu aktarmıştı.Deadline.com sitesinde bununla ilgili soruları yanıtlayan Tarantino şunları söyledi: ''Elbette ben tükürdüm. Başka kim tükürecekti ki? Bir aletten tükürük mü atacaktık? Dolayısıyla Uma'ya sordum. Dedim ki, sanırım bunu benim yapmam gerek. Sadece iki kez tüküreceğim, en fazla üç kez. Öyle yerde yatarken sana durmadan tükürülmesine, tekrar, tekrar ve tekrar tükürülmesine izin veremem. Çünkü başka biri isabet ettiremeyip işleri uzatabilir. Anlaşılacağı üzere insanlara tükürmek zor bir iştir.''Sputnik'in aktardığına göre yönetmen, boğma sahnesini de şöyle anlattı: ''Uma'nın fikriydi. O şeyi boynuna dolayıp onu boğmak. Öyle uzun süre değil, ebediyen değil. Suratım kızarsın, gözümden yaşlar gelsin istiyorsan beni bir nevi boğman lazım. zincierin öbür ucunda da ben vardım ve sadece yakın çekimler için bunu yaptık. Bu onun fikriydi. Sonuç olarak farkına varıyorum ki gerçek bir şeymiş de.'', Thurman'ın 2003 tarihli Kill Bill 1-2'nin çekimleri sırasında dublörsüzkullanmaya zorlandığı için kaza yapıp boynunda ve dizlerinde kalıcı sakatlık oluştuğundan yakınması konusunda da konuştu. Aktrisin'a vererek kamuoyuyla paylaştığı kaza görüntüsünü temin eden yönetmen şunları söyledi: ''Onca yıldan sonra o kazada ne olduğunun netleşmesini istiyordu. Bana çekimi bulup bulamayacağımı sordu. 15 yıl sonra bulmam gerekti. Depolara gittik, kutulara tek tek baktık.''Tarantino, aracın ve yolun güvenli olacağı garantisi vererek Thurman'ı istemediği halde dublörsüz oynamaya ikna ettiği için duyduğu üzüntüyü ''Kariyerimdeki en büyük pişmanlık'' diye ifade etti. Thurman da yönetmenin zararlı çıkabileceğini bile bile kaza çekimini kendisine vererek doğru şeyi yapmasından gurur duyduğunu dile getirdi.Kazadan yapımcılarve Weinstein'ı sorumlu tutan aktris, yapımcıların kazanın gizli kalması için baskı uyguladığını, yalan söylediğini ve kanıtları yok ettiğini söyleyip ''Üçüne de ebediyen yazıklar olsun'' dedi.Thurman, avukatının Weinstein'ın şirketi'a olayı anlatan ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu bildiren bir mektup gönderdiğini, bunun üzerine Miramax'ın kendisine gelecekte yayımlamama şartıyla kaza görüntülerin, göstermeyi teklif ettiğini, bunu reddettiğini belirtti.ise Weinstein'ın arzusu hilafına görüntüleri aktrise vererek yayımlanmalarını sağladı.