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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, liseyi bitirdikten sonra Amerika’ya okumak için giden çocukların çok yanlış kararlar verdiğini söyleyerek, '18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz' dedi

09 Ocak 2018, Salı 08:18
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır
Yüreğir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı, Birlik Vakfı Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tarihte Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kudüs sorununa değindi.

Osmanlı’nın Kudüs’e girmesinin stratejik bir anlamı olmadığını ifade eden Ortaylı, “Osmanlı'nın Kudüs’e girmesinin fazla stratejik anlamı yok. Kudüs, Kudüs’tür. Ben 2 senede bir gidiyorum. İlk gidişimden bu yana 20 yıl geçti. Kudüs-ü Şerif'in asıl kısmına girmek için torpil lazım. Kudüs’ün içerisine giremiyorsun, girmek istiyorsan bahşiş veriyorsun. Kudüs’ten içeri girerken izzeti nefsi kırılmayan bir adam tanımadım ama yine de oraya sahip çıkıyoruz, çünkü Kudüs bizimdir diyoruz” ifadelerini kullandı.


"BU GÖRGÜSÜZLÜK"


Prof. Dr. Ortaylı, yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne de değindi. Kültür merkezindeki ses sisteminin de hiç güzel olmadığını kaydeden Ortaylı, “İstanbul’daki opera binasının ses sistemi çok kötüydü. Belli ki yapan mimar anlamıyor o işten. Anlamadığı tescil edilmesine rağmen yeni yapımı yine ona verdiler. Ben utanıyorum, bu toplum Mimar Sinan’ı yetiştirmiş. Adam yapamıyor ama ben orada hangi tiyatroyu seyrettiysem, hangi konseri izlediysem ekosistemi çok kötü oranın. Zaten kendisini bilen o kadar dar alana opera binası yapmaz. Bu görgüsüzlük. Hükümeti eleştiriyorum zannetmeyin, ahalide iş yok” diye konuştu.


"TÜRKİYE GİBİ AMERİKANCI BİR ÜLKE YOK"


ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine de değinen Ortaylı, “Ankara’daki büyükelçinin Washington’a sormadan vize yasağı koyması bir numaradır. Hem kendisine bir isim koyacak hem de Trump umurumda değil, ne duruma düşer diye düşünmeyecek. Avrupa’da insanlar bizdekilerin Amerika’yı sevdiği kadar sevmez. Amerikan budalası olan Türklerdir. Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok” ifadelerini kullandı.


"TÜRK ÇOCUĞU AHMAKTIR"


Türkiye’den Amerika’ya okumak için gitmenin liseden sonra çok yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz. Taze fidandır, hele bizimkiler tam taze fidandır. 18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Koca koca mevki sahibi insanlar Green Card aldık diye seviniyorlar. Ne ayıp şey ya. Sen amele misin? Bunu Avrupa’da göremezsin. Avrupa’da çok uzun zaman Amerika’ya göç etmek muvaffakiyetsiz insandır, alt tabakadır. Kimse oraya gittim diye övünmez” dedi.

"O OTELLERDE BUNLAR HEP NAMUSLU MU DURUYORLAR?"


Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Kabe’nin etrafına yüksek binaların dikilmesini de eleştiren Ortaylı, “Kabe’nin etrafına apartmanlar, gökdelenler yapıyorlar. Kabe arada küçücük kalıyor. Şimdi bana senet verseler inanmam, o otellerde bunlar hep namuslu mu duruyorlar? Hiç mi bir şey yapmıyorlar? 24 saat namaz mı kılıyorlar” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye’nin İslam dünyasında ordusunun en iyi olan ülke olduğunu sözlerine ekledi. Konferansa Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı. Salonda yer bulamayan vatandaşlar, ayakta veya yere oturarak Ortaylı’yı dinledi.


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