Tarihe Total'den büyük destek



‘GURUR DUYUYORUZ’



BÜYÜK İSKENDER'E KADAR



CUMHURİYETİN İLK KAZISI



YILDA 75 BİN ZİYARETÇİ

İdil Janet Demiray

Smyrna Antik Kenti kazı çalışmalarının başladığı 2007’den bu yana resmi sponsoru olduklarını belirten Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini söyledi. Egesel, “Smyrna kazısı, 11 yıldır desteklediğimiz ve 1 milyon lira yatırım yaptığımız bir proje” diye konuştu.Smyrna Antik Kenti’nde dün açıklamalarda bulunan Begüm Egesel, “Güzel İzmir’de yer alan bu kıymetli tarih ve kültür mirasını gün ışığına çıkaracak bu çalışmalarda, Total olarak katkımız olduğu için gurur duyuyoruz” dedi. Total Oil Türkiye Satış Direktörü Göker Gürkaya da 500 istasyon ve 6 tesise sahip bir şirket olarak, “Türkiye için önemli projelere destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.Smyrna, günümüzdeki ismi Kadifekale eski adıyla Pagos olan tepenin hemen yamacına kurulmuş. Bu antik kentin geçmişi, tarihteki en büyük imparatorlardan biri olan ve M.Ö. 300’lü yıllarda yaşamış Makedonya kralı Büyük İskender’e kadar dayanıyor. Ayrıca dönemin en önemli liman kentlerinden biri olma özelliğini de taşıyan Smyrna’nın, o günkü nüfusunun ise 20 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.1932’de ilk kez Smyrna Agorası’nda başlayan kazılar, Türkiye’nin ilk arkeolojik kazı projesinden biri. Uzun yıllar ara verilen Smyrna Agorası kazı çalışmaları, Dr. Akın Ersoy başkanlığında 2007’de yeniden başlatıldı. Total’in sponsorluğuyla son 11 yılda gerçekleştirilen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası da katkıda bulunuyor.Smyrna’daki arkeolojik kazının bir kısmı tamamlandıktan sonra antik kent ziyarete açıldı. Sadece 2017’de 75 bin kişi bu açık hava müzesini ziyaret etti. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Akın Ersoy, ilk önce Kadifekale’nin hemen yamacında bulunan kentin antik tiyatrosunu gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Tiyatro kazısı tamamlanınca daha fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.