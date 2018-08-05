DSİ Genel Müdürü Murat Acu AA muhabirine, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

TAŞINAN EN ESKİ TARİHİ YAPI

Acu, 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla taşındığını anımsatan Acu, şimdi de bin 200'lü yıllarda yapılan Artuklu Hamamı'nın taşınacağını kaydetti.

Hasankeyf'in tarihi eser potansiyelinin yüksek olduğunu işaret eden Acu, "Bu kapsamda Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık şimdi de Artuklu Hamamı'nı taşıyacağız." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ DE İZLEYECEK

Acu, yarın yapılacak taşıma işlemini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de izleyeceğini belirterek, işlem sırasında 256 tekerlekli SPMT aracı kullanılacağını söyledi.

Tarihi ve kültürel varlıklara önem verdiklerini anlatan Acu, Artuklu Hamamı'nın taşıma işleminin 37 milyon lira olduğunu dile getirdi.

TAŞIMA İŞLEMİ 05.00 GİBİ BAŞLAYACAK

"Artuklu Hamamı krikolarla bir metre 60 santimetre yerden yükseltildi. Şu anda ise krikolardan kurtarıldı ve şu an tamamen SPMT aracın üzerinde. Bu araçlarımızda 256 adet lastik mevcut. 256 tekerlek üzerinde sistemi yürüteceğiz. Tamamen yolun eğimine göre terazisini ayarlayan bir taşıma sistemidir. Sabah 05:00 gibi taşıma işlemine başlayacağız. Tamamen hidrolik sistemle taşınacağı için hava şartlarından etkileniyor. Asfaltın ısınmaması ve hidrolik sistemin sıkıntı oluşturmaması için erken başlayacağız ve 5-6 saate tamamlamış olacağız."

İmam Abdullah Zaviyesi ile Er Rızık, Hz. Süleyman ve Koç camilerinin de taşınacağını vurgulayan Acu, yıl sonuna kadar bu eserlerin taşınmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AA