Tarihi bina yanıyor

Sarıyer Emirgan'da bulunan ünlü bir tatlıcıda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor

31 Ekim 2013, Perşembe 11:38 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:57
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Çatı katında mangal ateşinden çıktığı belirtilen yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

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İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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