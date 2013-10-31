Tarihi bina yanıyor
Sarıyer Emirgan'da bulunan ünlü bir tatlıcıda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor
Çatı katında mangal ateşinden çıktığı belirtilen yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.