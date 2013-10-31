Tarihi bina yanıyor

Çatı katında mangal ateşinden çıktığı belirtilen yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

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İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.