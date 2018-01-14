Tarihi garda çikolata festivali

Nazlı Erdol

tutkunlarının birbirinden lezzetli çikolataların tadını çıkaracakları Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali, İstanbullu çikolata severlerin buluşma noktası olacak.Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti ise "İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek."de çeşitli çikolata zanaatkarları ve şefler, çikolataya olan aşklarını katılımcılarla paylaşacak. Festival ziyaretçileri çikolatayla ilgili her detay için gösterilere ve workshoplara katılabilecek, tarifler alabilecek, çikolata ile yapılabilecek, yeni tatları keşfedebilecek.Birbirinden farklı ve lezzetli yüzlerceçeşidine ev sahipliği yapacak olan festivalde çocuklar için oyun alanı ve katılımlarıyla ufuklarının açılacağı hem eğitici hem eğlenceli etkinlikler de yer alacak.Bu interaktif festival tecrübesi sonrasında, katılımcılar da çikolatayla ilgili yeni fikirler üretebilecek.