Tarihi hamamda çökme sonrası hasar oluştu

Olay, Eyyübiye ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Osmanlı döneminden kalma tarihi Velibey Hamamı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte cadde üzerindeki bazı iş yerlerinde ve Mithat Paşa İlkokulunda hasar oluştu. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Bölgede önlem alan ekipler, alanda enkaz kaldırma çalışması başlattı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda caddedeki birçok esnaf iş yerini açamadı. Esnaf Fatih Erhanoğlu, “Bina çöktü. Dükkanlar görüyorsunuz ne halde. Büyük zararımız var. Mallarımız, raflarımız hepsi yıkılma sonrası zarar gördü” diye konuştu.

ŞANLIURFA (İHA)



