Tarihi Sarıyer Börek, yurt dışına açılıyor: 5 yılda 50 bayi açılacak

YENİ İSTİHDAMLAR 1 MİLYON DOLARLIK KATMA DEĞER

Nazlı Erdol

Üretim tesisleri’de bulunan ve yurt genelinde 50 fazla bayiyle hizmet verennda imzalanan protokolle’a açılıyor. İranlı Aras Uluslararası Dış Ticaret ile imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl içinde İran’da 50 bayilik açılacak. Üyelerine dış pazarlar kazandırmak için çalışmalar yürüten Kocaeli Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen törende protokolü Tarihi Sarıyer Börek adına işletme sahibive CEO’suimzalarken,adına da işletme yetkilisimzaladı., Başkan Yardımcısıve Aras Uluslararası Dış Ticaret yetkililerinin de hazır bulunduğu protokolle birlikte, ülkemize yaklaşık 1 milyon dolarlık katma değer sağlanacak.Protokol töreninde konuşan Başkan Vekili Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası olarak protokol törenine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “KOTO olarak üyelerimize yeni pazarlar kazandırmak öncelikli projelerimiz arasında yer alıyor. İlimizin önemli markalarından Tarihi Sarıyer Börek de bir süredir İran ile kurduğu iş temaslarını, bugün Kocaeli Ticaret Odamızın ev sahipliğinde nihayetlendiriyor. Bu programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Sarıyer Börek adına konuşan firma CEO’su Erdeniz Çolak da, “Tarihi Sarıyer Börek artık yurtdışında. İran ile uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda 5 yıllık master franchise anlaşması yapmış bulunuyoruz. 2018 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan sözleşmemiz KOTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz’ın iştirakiyle imzalandı. Her zaman Kocaeli iş dünyasının yanında olan Kocaeli Ticaret Odası’na ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Anlaşmamız yurt içinde yeni istihdamlara ve 1 milyon dolarlık katma değer sağlayacak” dedi.