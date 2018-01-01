Tarihi semte apartman inşa ediyor

APARTMANIN İÇİNDEN SOKAK GEÇECEK



Adem Özdoğan

Bahçeli ve Boğaz manzaralı daireler, Karaköy sahili ve İstiklal Caddesi'ne yürüme mesafesinde. Daireler 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde. Büyüklükleri ise 96 ile 192 metrekare arasında değişiyor.Kayıklar Apartmanı’nın bir özelliği de, içinden sokak geçecek olması. Böylece yayalar, diğer sokağa rahatça bağlanacak. Özel ışıklandırılmış bu sokak, mağaza ve kafelere de ev sahipliği yapacak. Projede 1 araçlık otopark veya istenildiği takdirde vale, güvenlik ve temizlik hizmetleri de verilecek. Dairelerin 2018’in ilk aylarında teslim edilmesi planlanıyor.