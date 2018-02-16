Tarihi transfer, fiyasko çıktı! Fenerbahçe...

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

TARİHİ TRANSFER SADECE 6 MAÇA ÇIKTI

Erdinç Şahin

yazında'den’un’a gitmek istememesi,’ın ise takasa yanaşmaması yönetimin elini kolunu bağlamış bunun ardından 28 yaşındakibir alt ligde forma giymeyi kabul etmişti.O dönem Sarı-Lacivertlilerin bu satışla birlikteveikilisinilistesine bildirme fırsatı yakalamış; ezeli rakiplerin taraftarları ise bu transfer hamlesini UEFA'ya dahi bildirme yoluna gitmişti.Kaleyiden devralamayan, bu kez de maç eksiği olduğu düşünülerek 1997 doğumluilk 11'de görev almaya başladı. 1 milyon euro (4 milyon TL) karşılığı'un yolunu tutan Ertuğrul Taşkıran'ın sözleşmesinde Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonunun da bulunduğu belirtiliyor.Boluspor'un tarihindeki en pahalı transferi ise bu transfer gerçekleşinceye kadar, 75 bin Euro'ydu. 28 yaşındaki file bekçisi 1. Lig ekibiyle kupada 4 ligde ise 2 maça çıktı. Tecrübeli eldiven bu maçlarda toplamda 10 gol gördü kalesinde.