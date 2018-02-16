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Tarihi transfer, fiyasko çıktı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Boluspor'a transfer olan ve transferi uzun süre dillerden düşmeyen Ertuğrul Taşkıran kayıplarda...

16 Şubat 2018, Cuma 12:35
Tarihi transfer, fiyasko çıktı! Fenerbahçe...
2017 yazında Fenerbahçe'den Stoch’un Sivasspor’a gitmek istememesi, Aatif’ın ise takasa yanaşmaması yönetimin elini kolunu bağlamış bunun ardından 28 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran bir alt ligde forma giymeyi kabul etmişti.
 

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU


O dönem Sarı-Lacivertlilerin bu satışla birlikte Dirar ve Valbuena ikilisini UEFA listesine bildirme fırsatı yakalamış; ezeli rakiplerin taraftarları ise bu transfer hamlesini UEFA'ya dahi bildirme yoluna gitmişti.

Kaleyi Gökhan Değirmenci'den devralamayan Ertuğrul Taşkıran, bu kez de maç eksiği olduğu düşünülerek 1997 doğumlu Sabri Can ilk 11'de görev almaya başladı. 1 milyon euro (4 milyon TL) karşılığı Boluspor'un yolunu tutan Ertuğrul Taşkıran'ın sözleşmesinde Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonunun da bulunduğu belirtiliyor.
 

TARİHİ TRANSFER SADECE 6 MAÇA ÇIKTI


Boluspor'un tarihindeki en pahalı transferi ise bu transfer gerçekleşinceye kadar, 75 bin Euro'ydu. 28 yaşındaki file bekçisi 1. Lig ekibiyle kupada 4 ligde ise 2 maça çıktı. Tecrübeli eldiven bu maçlarda toplamda 10 gol gördü kalesinde.

Hürriyet


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