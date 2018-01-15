Tarihi Yarımada meydanları yeniden düzenleniyor

2019 MART AYINDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Mehmet Nuri Turan

İBB'den yapılan açıklamaya göre, meydanların tarihi karakteri göz önünde bulundurularak bütüncül bir şehir tasarım yaklaşımı içerisinde projelendirildi. Çalışmalara 3 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun izni, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen arkeologlar denetiminde öncelikle İstanbul Üniversitesi önü -Profesörler Konuk evi- ile Darülfünun alt geçidinin üstünden başlandı.Proje kapsamında; İstanbul Üniversitesi ana giriş kapısı ile Beyazıt Camii arasındaki meydan oturma grupları ve bitkisel tasarımla yeniden düzenlenecek. Yaya yolları ve kaldırımlar, hareket kısıtlılığını ortadan kaldıracak, engelsiz ve güvenli bir ulaşım sağlayacak şekilde yapılandırılacak. Meydanlar ve çevresindeki tarihi doku korunacak.Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişim sağlayan Ordu, Yeniçeri, Divanyolu, Vezneciler ve Fuat Paşa caddeleri dahil olmak üzere toplam 228 bin 400 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirilecek.Tarihi meydanlarda zemin tamamen yenilenerek, engebeli ve yaya dolaşımı için olumsuz unsurlar giderilecek. Seyir basamakları tasarlanarak yeşil doku ile desteklenecek, tarihi yapıya uygun estetik bir görünüm kazandırılacak. Beyazıt Meydanı tarihi ihya edilecek; Çınaraltı ve Marmara Kıraathaneleri tek katlı ve taşınabilir yapılar olarak eski yerlerinde tasarlanacak.Çalışma alanı içerisindeki otoparkların tarihi dokuya zarar verdiği ve yaya alanlarının güvenli ve verimli kullanımını engellediği gerekçesiyle otoparklar projenin ilerleyen aşamalarında kaldırılacak.Meydan düzenlemelerinin, hiçbir olumsuzluk ve mağduriyet oluşturmayacak şekilde, 450 gün sonra 2019 Mart ayında bitirilmesi planlanıyor.AA