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Tarihi Yarımada'yı İBB'nin ücretsiz Yürü & Keşfet uygulamasıyla gezin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz indirilen Yürü & Keşfet mobil uygulaması, Tarihi Yarımada’nın zengin dokusunu teknolojinin en son nimetleriyle daha yakından tanımaya davet ediyor.

23 Şubat 2018, Cuma 12:09
Tarihi Yarımada'yı İBB'nin ücretsiz Yürü & Keşfet uygulamasıyla gezin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3. sayısı yayınlanan e-dergisi Tech İstanbul, Tarihi Yarımada’nın zengin dokusunu teknolojinin en son nimetleriyle buluşturan Yürü & Keşfet mobil uygulamasını dijital sayfalarına taşıdı. 

İstanbulluların ve turistlerin Tarihi Yardımada’yı bilinçli bir şekilde gezip keşfetmesini ve sahip olduğumuz kültürel mirasın daha yakından tanınmasını amaçlayan mobil uygulama, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı. 
 

YÜRÜ & KEŞFET NEDİR?


Yürü & Keşfet uygulaması; mekanları yanına gitmeden 360 derece görebilme, Tarihi Yarımada’yı belirlenen değişik rotalarla gezme imkanı sunuyor. Gezi sırasında yanına yaklaşılan yer ya da mekan hakkında detaylı bilgiler görülüyor. Gezilen güzergâh ve eserlerle ilgili puanlama yapabiliyor. Özel rotalar belirlenip gezme ve sosyal medyadan paylaşma imkanı olan uygulamadan gelen bildirimler, yakın çevredeki tarihi kültürel mekanlarla ilgili bilgilendirme de yapıyor.


FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR, METİNLER...


Kullanıcılar, ücretsiz indirdikleri Yürü & Keşfet uygulamasındaki tarihi ve kültürel mekanları, belirli bir kronoloji ve gruplandırmayla gezerek çok daha detaylı bir şekilde tanıyor. Lokasyon tabanlı teknoloji olan uygulama, metinsel bilgiler, konum detayları, fotoğraflar, videolar gibi özel içerikler sunuyor.


VR GÖZLÜĞÜ OLANLARA SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ


Mekansal tabanlı tarih, kültür ve turizm projesi olan Yürü & Keşfet uygulaması, görsel açıdan zengin, sanal gerçeklik ekipmanı ile görüntülenebilen, yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraflar içeriyor. Böylece VR gözlüklere sahip kullanıcılar, fotoğraf ve videoları sanal gerçeklik ortamında da deneyimleyebiliyor.


4 YABANCI DİL SEÇENEĞİ VAR


Türkçe ve İngilizce indirilebilen mobil uygulama; Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca içerik imkanı sunuyor. 

Tarihi Yarımada’daki kültürel ve tarihi varlıklar hakkında doğru bilgilerin yer aldığı en kapsamlı uygulama olan Yürü & Keşfet’in içeriği İstanbul uzmanları ve akademisyenler tarafından hazırlandı.

Yürü & Keşfet mobil uygulaması, AppStore ve GooglePlay’den yuru&kesfet yazarak ücretsiz indirilebiliyor.


 


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