Tarihin en havalı otomobili

İdil Janet Demiray

Milyarder işadamı, şirketi’in füzesi ile kendi üretimiotomobili başarıyla Mars’a fırlattı. Böylece Elon Musk bir ‘füze’yle iki kuş vurdu: Hem roket teknolojisinde liderliğini ilan etti hem de gelmiş geçmiş en büyük otomobil reklamını yaptı.Roadster’ın ekranında ‘Don’t Panic’ (Panik Yapma) yazıyor. Torpido gözünde de ‘Otostopçunun Galaksi Rehberi’ kitabının (sağda) bir kopyası ile havlu var. Panik Yapma yazısı da kitabın kapağına bir gönderme.Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın kurucusu Elon Musk (46), dünyanın en güçlü füzesi Falcon Heavy’yi Amerika Florida’dan uzaya fırlattı. Elon Musk, denemenin başarılı olma şansını yüzde 50 görüyordu. Zaferini an be an sosyal medyadan paylaştı. Tarihin akışını değiştiren bu deneme ile şunlar başarılmış oldu:● 63.5 tonluk yük kapasitesine sahip bir roket teknolojisine erişildi. Bu kapasite, 5 adet çift katlı otobüse eşit. ● İlk kez uzaya bir otomobil çıkarıldı.● Devlet desteği almayan en büyük uzay projesi rekoru kırıldı.● Kalkışta kullanılan 3 besleyici roketten 2’si kapsülden ayrılıp dünyaya sapasağlam geri döndü.● Roketlerin bu derece güçlü bir kalkışa dayanıklılığı ispatlandı. Bu sayede roketlerin daha sık kullanılması mümkün olacak. Uzay turizmi adına en büyük engellerden biri kalkmış oldu.● 340 milyon liraya mal olan proje, şirketin en yakın rakibinden 1.3 milyar lira daha ucuza mal edildi.● Aynı zamanda Tesla model elektrikli spor otomobilin dünya çapında reklamı yapılmış oldu.Henüz 12 yaşında bilgisayar oyunu tasarlayan Elon Musk, bir işkolik olarak biliniyor. Ekibini de kendisi gibi işkoliklerden seçiyor. Uzun ve stresli çalışma saatlerini katlanılabilir hale getirmek için ekibini şu imkanlarla şımartıyor:● Sık sık sosyal aktiviteler ve toplu seyahatler.● Sınırsız kahve ve dondurulmuş yoğurt.● Tüm çalışanların elektronik postalarını yanıtlamak.● Ofis içinde sınırsız masaj.Roadster’ın devrelerinin bulunduğu panelde ‘Made on Earth by Humans’ (İnsanlar tarafından Dünya’da yapıldı) notu yazıyor. Otomobilde şarj bitene kadar David Bowie’nin ‘Space Oddity’ (Uzay Tuhaflığı) şarkısı çalındı.İşte en büyük füze projesinin kapsamı:● 3.7 milyar liralık bir yatırımla, 7 yıl sonunda gerçekleşti.● 3 besleyici roketi, 27 motoru var.● Roadster, uzayda saniyede 11 kilometre hızla ilerliyor. 400 milyon km’lik yolculuk● Roadster’a çizilen rotaya göre; Mars’a yörünge mesafesine çıkıp Güneş’in etrafında bir yola koyulacaktı. Ancak otomobili taşıyan roket, o yörüngeyi aştı. O nedenle otomobil, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağına giden yörüngeye doğru ilerledi.● Yolculuğu yaklaşık 400 milyon kilometre sürecek ve yüz milyonlarca yıl uzayda kalacak.● Otomobilin 12 saatlik şarjı bitince kameraları da durdu. SpaceX, “Fırlattıktan sonra Tesla’nın akıbetini izlemeyeceğiz” demişti.