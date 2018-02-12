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Tarihin en pahalı takımı Manchester City

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 878 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu

Tarihin en pahalı takımı Manchester City
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, Premier Lig'in 27. haftasının ardından en yakın rakibine 16 puan fark atan Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 878 milyon euroyla futbol tarihinin en pahalı takımı unvanını aldı.


REAL MADRID 6. SIRADA YER ALDI


Teknik direktör Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 500 milyon avronun üstünde bonservis ödeyen Manchester City, Paris Saint-Germain (805 milyon avro), Manchester United (747) ve Barcelona'yı (725) geride bıraktı.
Son 4 yılda 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, 497 milyon avroyla 6. sırada yer aldı.


EVERTON PARANIN KARŞILIĞINI ALAMADI


Milli futbolcu Cenk Tosun'u da transfer eden Everton'ın, 365 milyon avroyla Bayern Münih (363), Tottenham (358), Atletico Madrid (298) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden fazla para harcaması dikkati çekti.

Bu hafta itibariyle ligde 9. sırada yer alan, önceki üç sezonda ise 7'ncilikten yukarısını göremeyen Everton, başarının yalnızca paraya endeksli olmadığını gösterdi.



AA


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