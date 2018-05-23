Tarık Akan figürü ünlü balmumu müzesinde

250 yıllık büyüleyici bir tarihe sahip balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul İstiklal Caddesi’nde bulunan merkezinde Tarık Akan’ın figürüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki yıl önce aramızdan ayrılan Yeşilçam’ın ve Türk sinemasının usta oyuncusu, 25 Mayıs Cuma günü saat 12.00’de düzenlenecek olan lansmanla sevenleriyle buluşacak.

Madame Tussauds İstanbul’a gelen taleplerin değerlendirilmesiyle figür yapımı için sanatçının ailesiyle iletişime geçen Madame Tussauds yetkilileri, alınan olumlu dönüş sonrası Aralık 2017’de Tarık Akan’ın figür yapım çalışmalarına başladı.

1 YIL ÇALIŞMA YAPILDI

Arşiv ve stüdyo çalışmalarını kapsayacak şekilde bir yıldan fazla süren çalışmalar sonunda ortaya çıkan figür, sanatçının oğlu Barış Üregül’ün görüşüne göre bugüne kadar yapılmış en gerçekçi Tarık Akan figürü oldu.

Sanatçının ailesinin ve Selçuk Yöntem, Rutkay Aziz başta olmak üzere yakın dostlarının katılımıyla 25 Mayıs Cuma günü saat 12.00’de gerçekleşecek Tarık Akan figür lansmanı, sevenlerine de açık olacak.