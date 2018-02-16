Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül boşanıyor

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Asya Engin Üregül,
500 bin liralık tazminat, 3 aylık bebeklerinin velayetini ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.
Tarık Akan, 16 Eylül 2016’da 66 yaşında hayatını kaybetti. Babasının vefatı nedeniyle büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı eşi Asya Engin Üregül
düğün tarihini erteledi. Barış Üregül ile Asya Engin Üregül çifti, geçen yıl Ocak ayında Beyoğlu Tarihi Pano Şarap Evi’nde evlendi.
'GİZLİ BİR DÜĞÜN YAPALIM DEDİK'
Düğünün ardından açıklama yapan Barış Üregül
, “Aileler arasında gizli bir düğün yapalım dedik. Babamın da görmesini isterdim. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Burayı sağlığımda babamla birlikte gelip tutmuştuk. Düğünü görmek nasip olmadı” demişti.
TARIK AKAN VASİYET ETMİŞTİ
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan
mücadele verdiği akciğer kanserine yenilmiş ve 16 Eylül 2016'da yaşamını yitirmişti.
Vefatından önce usta oyuncunun hasta yatağındayken oğlu Barış Üregül
ve nişanlısı Asya Engin'e
bir torun vasiyetinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Çift Tarık Akan'ın vasiyetinin ardından evlendi. Ekim ayında da 'Gece'
adını verdikleri bir kızları oldu.
Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül evlendi
Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül Akan babasını Posta'ya anlattı
Tarık Akan'ın torunu dünyaya geldi
Tarık Akan vefat edeli tam 1 yıl oldu
Tarık Akan’a bir vefa borcu: Tarık Akan Ülkemin Güzel Yüzü
Elif Bayram