Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül boşanıyor



'GİZLİ BİR DÜĞÜN YAPALIM DEDİK'

TARIK AKAN VASİYET ETMİŞTİ

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül evlendi

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül Akan babasını Posta'ya anlattı

Tarık Akan'ın torunu dünyaya geldi

Tarık Akan vefat edeli tam 1 yıl oldu

Tarık Akan’a bir vefa borcu: Tarık Akan Ülkemin Güzel Yüzü

Elif Bayram

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan500 bin liralık tazminat, 3 aylık bebeklerinin velayetini ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.Tarık Akan, 16 Eylül 2016’da 66 yaşında hayatını kaybetti. Babasının vefatı nedeniyle büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı eşidüğün tarihini erteledi. Barış Üregül ile Asya Engin Üregül çifti, geçen yıl Ocak ayında Beyoğlu Tarihi Pano Şarap Evi’nde evlendi.Düğünün ardından açıklama yapan, “Aileler arasında gizli bir düğün yapalım dedik. Babamın da görmesini isterdim. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Burayı sağlığımda babamla birlikte gelip tutmuştuk. Düğünü görmek nasip olmadı” demişti.Yeşilçam'ın usta oyuncusumücadele verdiği akciğer kanserine yenilmiş ve 16 Eylül 2016'da yaşamını yitirmişti.Vefatından önce usta oyuncunun hasta yatağındayken oğluve nişanlısıbir torun vasiyetinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.Çift Tarık Akan'ın vasiyetinin ardından evlendi. Ekim ayında daadını verdikleri bir kızları oldu.