Tarikat şeyhine, bir müridinden daha 'taciz' iddiası

​​Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 2018 yılı başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini 'sözde halife' olarak tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

DHA'nın haberine göre; müritlerini kandırıp cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen S.I., 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle bu cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi. S.I., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi görülen davada suçlamaları kabul etmedi.

"DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ"

Tutuklu yargılanan S.I. hakkında 'cinsel istismar' haberlerinin basında yer alması üzerine 20 yaşlarında bir erkek müridinin de polise başvurup, S.I.'nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunduğu belirtildi.

'DİNİ MERTEBEN ARTACAK' DİYE ÇOCUĞA TECAVÜZ ETMİŞ...

15 yaşındayken sohbetlerine katıldığı grupta Süleyman Işık'ın cinsel istismarına maruz kaldığını belirten mağdurlardan R.T. ise "Yaptıklarının 'rahmani bir durum' olduğunu ve dini mertebemin artacağını söyledi. Korktum kimseye bir şey söylemedim." dedi. A.K. (22) de üniversitede okurken bu gruba ait evde kaldığını ve S.I.'nın cinsel istismarına uğradığını anlattı.

EVİNDE PORNOGRAFİK İÇERİK

Polisin şüphelinin dükkanında yaptığı aramalarda ise birçok pornografik içerikli resim ve video kayıtları buldu.



