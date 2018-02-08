Tarkan da baba olmak istiyor

Gülşen-Ozan Çolakoğlu
çifti, önceki gün oğulları Azur Benan’la
Bebek’teydi. Otomobille seyir halindeyken habercileri görüp duran çift, hem poz verdi hem soruları yanıtladı. Oğlunu neredeyse hiçbir yerde yanından ayırmayan Gülşen, ikinci çocuğu isteyip istemedikleri sorusuna “Azur doğalı çok olmadı, ikinci bebeği düşünmek için yanlış zaman” diye yanıt verdi.
Tarkan’ın
'BU KOLAY BİR KARAR DEĞİL'
hem aranjörü hem de yakın dostu olan Ozan Çolakoğlu da
o sırada söze girerek bir itirafta bulundu: “Tarkan da artık baba olmak istiyor. Sık sık Azur Benan’ı görmeye geliyor, bana babalıkla ilgili sorular soruyor. Çok istiyor ama tabii kolay bir karar değil. İnşallah en kısa zamanda bu mutluluğu tadar.”
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