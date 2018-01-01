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Tarkan'dan 'Yolla'lı yeni yıl mesajı

Tarkan 'Yolla' şarkısına gönderme yaparak yeni yıl dileklerini sosyal medyadan yayınladı

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:06
Tarkan'dan 'Yolla'lı yeni yıl mesajı
Yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayan Tarkan, 2017'de çıkardığı 10 albümündeki Yolla parçası müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti. 45 yaşındaki Tarkan bu şarkısından yola çıkarak Instagram hesabından yeni yıl mesajı yayınladı.


"AŞKSIZ KALPLERE AŞK YOLLA"


Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yollaaa 2018 yollaaaaaa...
Barış yolla, sevgi yolla, huzur yolla, sağlık yolla, mutluluk yolla, umut yolla, sabır yolla, bol kahkaha yolla, şans yolla, karanlıklara ışık yolla, hayvan ve doğa sevgisi yolla, vicdan yolla...
Aşksız kalplere aşk yollaaaa...
Yolla 2018 tüm güzellikleri yollaaaaa" 



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