Tarkan'dan 'Yolla'lı yeni yıl mesajı



"AŞKSIZ KALPLERE AŞK YOLLA"

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Tarkan'dan Beni Çok Sev şarkısına romantik klip

Elif Bayram

Yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayan, 2017'de çıkardığı 10 albümündeki Yolla parçası müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti. 45 yaşındaki Tarkan bu şarkısından yola çıkarak Instagram hesabından yeni yıl mesajı yayınladı.Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi:"Yollaaa 2018 yollaaaaaa...Barış yolla, sevgi yolla, huzur yolla, sağlık yolla, mutluluk yolla, umut yolla, sabır yolla, bol kahkaha yolla, şans yolla, karanlıklara ışık yolla, hayvan ve doğa sevgisi yolla, vicdan yolla...Aşksız kalplere aşk yollaaaa...Yolla 2018 tüm güzellikleri yollaaaaa"