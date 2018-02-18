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Tarkan eleştirilere cevap verdi!

Baba olacağını açıklayarak olay yaratan Tarkan’ın aile bağları iyice kuvvetlendi. Megastar, önceki gün Etiler’deki bir bakımevinde kalan aile büyüğünü ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, yaşlıların ricasını kırmadı ve onlar için şarkılar seslendirdi.
 

Tarkan eleştirilere cevap verdi!
Geçtiğimiz günlerde baba olacağını ilan ederek gündem yaratan Tarkan, ailesine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Megastar, önceki gün bir demet çiçek alıp Etiler Dinlenme ve Bakım Evi Müdürlüğü'ne gitti. Buradaki bir aile büyüğünü ziyaret eden ünlü şarkıcı, bakımevindeki diğer yaşlılarla da uzun uzun sohbet etti. 


Bakımevindeki yaşlıların ricasını kırmayarak onlar için birkaç da şarkı söyleyen Tarkan, bu tavrıyla bir kez daha ne kadar duyarlı olduğunu kanıtlamış oldu. Çıkışta son derece keyifli olduğu gözlenen Megastar, eşi Pınar Tevetoğlu'yla birlikte çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Bebeğinin cinsiyetini açıklamak istemeyen Tarkan, doğumun nerede olacağıyla ilgili ise "Eşimle bu konu üzerinde düşünüyoruz ama hala kesin karar vermiş değiliz. Hayırlısı olsun" demekle yetindi. 


Baba olmaya hazırlandığını sosyal medyadan duyurduğu için bazılarından eleştiriler alan Megastar, bununla ilgili ise "O an mutluluğumu bu şekilde dile getirmek istedim. Içimden gelenleri söyledim, o kadar" şeklinde konuştu.


takvim.com.tr 


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