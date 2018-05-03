Tarkan evliliğinin 2. yılını sahnede kutladı

GÖZ TEMASI BİLE KURMADI



NEREDEN NEREYE...

Tarkan'ın Avrupa turnesi karlı geçti

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

Elif Bayram

29 Nisan'daile nikah masasına oturanHamburg konserinde evliliğinin 2. yılını sahnede böyle kutladı.Öte yandan 2008 yılında'da konser veren, basın mensuplarının da bulunduğu kuliste hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.Videoda Tarkan hayranı, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla’dan ricada bulunuyor.göz teması bile kurmadan genç kızla poz veriyor.Ve yıl 2018...fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve hayranı olduğula evli ve bir çocuk bekliyor.