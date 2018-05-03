Tarkan evliliğinin 2. yılını sahnede kutladı

29 Nisan'da Pınar Dilek
ile nikah masasına oturan Tarkan,
Hamburg konserinde evliliğinin 2. yılını sahnede böyle kutladı.
İŞTE O ANLAR...
Öte yandan 2008 yılında Almanya
'da konser veren Tarkan
, basın mensuplarının da bulunduğu kuliste hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.
10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek
'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.
GÖZ TEMASI BİLE KURMADI
Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek
, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla Tarkan
’dan ricada bulunuyor.
Tarkan
göz teması bile kurmadan genç kızla poz veriyor.
NEREDEN NEREYE...
Ve yıl 2018... Pınar Dilek
fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve hayranı olduğu Tarkan’
la evli ve bir çocuk bekliyor.
Tarkan'ın Avrupa turnesi karlı geçti
Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı
Elif Bayram