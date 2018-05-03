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Tarkan evliliğinin 2. yılını sahnede kutladı

Tarkan, evliliğinin 2. yılını Hamburg konserinde sahnede böyle kutladı

03 Mayıs 2018, Perşembe 10:24
Tarkan evliliğinin 2. yılını sahnede kutladı
29 Nisan'da Pınar Dilek ile nikah masasına oturan Tarkan, Hamburg konserinde evliliğinin 2. yılını sahnede böyle kutladı.

İŞTE O ANLAR...



Öte yandan 2008 yılında Almanya'da konser veren Tarkan, basın mensuplarının da bulunduğu kuliste hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.

10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.



 

GÖZ TEMASI BİLE KURMADI


Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla Tarkan’dan ricada bulunuyor.

Tarkan  göz teması bile kurmadan genç kızla poz veriyor.


NEREDEN NEREYE...

Ve yıl 2018... Pınar Dilek fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve  hayranı olduğu Tarkan’la evli ve bir çocuk bekliyor.



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