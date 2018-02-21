Tarkan göbek yaptı

'BİZİM DE ÖZEL HAYATIMIZ VAR'

Düğünde Tarkan havası

Tarkan tarihe geçecek

Elif Bayram

Geçen günlerde Instagram’dan baba olacağını açıklayanobjektiflere öpücükler attı.Kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan, fotoğraflarını çeken muhabirlere, “Bizim de özel hayatımız var, bırakın da rahat olalım” diyerek ricada bulundu.Tarkan'ın baba olacağını sosyal medyadan duyurduğu video birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilmişti.bununla ilgili ise "O an mutluluğumu bu şekilde dile getirmek istedim. Içimden gelenleri söyledim, o kadar" şeklinde konuştu.