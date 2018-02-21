Tarkan göbek yaptı

Geçen günlerde Instagram’dan baba olacağını açıklayan Tarkan,
objektiflere öpücükler attı.
'BİZİM DE ÖZEL HAYATIMIZ VAR'
Kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Tarkan
, fotoğraflarını çeken muhabirlere, “Bizim de özel hayatımız var, bırakın da rahat olalım” diyerek ricada bulundu.
Tarkan'ın baba olacağını sosyal medyadan duyurduğu video birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilmişti.Tarkan,
bununla ilgili ise "O an mutluluğumu bu şekilde dile getirmek istedim. Içimden gelenleri söyledim, o kadar" şeklinde konuştu.
İşte Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı o video...
Düğünde Tarkan havası
Tarkan tarihe geçecek
Elif Bayram