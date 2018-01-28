Tarkan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu

Tarkan'
ın, 17 Ekim 1972'de Almanya'
daki Alzey
kasabasında dünyaya geldiği, 15 yaşına kadar yaşadığı tarihi eser statüsündeki ev belediye tarafından satışa çıkarılmıştı.
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu
haberi duyunca oğlunun doğup büyüdüğü eski evini son bir kez görmek istedi. Bunun üzerine Tarkan
harekete geçti. Eşi Pınar Tevetoğlu
ile annesini, Alzey'e götürdü.
Neşe Tevetoğlu
evi dolaşırken bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Tarkan
da duygulanıp eşine sarıldı.
Pınar Tevetoğlu-Neşe Tevetoğlu
MÜZE iDDiASI
İddiaya göre; 160 bin euro'ya (720 bin lira) satışa çıkan evi Tarkan
hayranı bir iş adamı alıp müze haline getirmek istiyor.
İŞTE TARKAN'IN DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ EV:
Çiğdem Saltık