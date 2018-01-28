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Tarkan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu

Almanya'nın Alzey kasabasında dünyaya gelen Tarkan'ın evinin belediye tarafından satışa koyulması anne Neşe Tevetoğlu'nu çok üzdü

Tarkan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu
Tarkan'ın, 17 Ekim 1972'de Almanya'daki Alzey kasabasında dünyaya geldiği, 15 yaşına kadar yaşadığı tarihi eser statüsündeki ev belediye tarafından satışa çıkarılmıştı.

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu haberi duyunca oğlunun doğup büyüdüğü eski evini son bir kez görmek istedi. Bunun üzerine Tarkan harekete geçti. Eşi Pınar Tevetoğlu ile annesini, Alzey'e götürdü.

Neşe Tevetoğlu evi dolaşırken bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Tarkan da duygulanıp eşine sarıldı.


Pınar Tevetoğlu-Neşe Tevetoğlu

MÜZE iDDiASI

İddiaya göre; 160 bin euro'ya (720 bin lira) satışa çıkan evi Tarkan hayranı bir iş adamı alıp müze haline getirmek istiyor.

İŞTE TARKAN'IN DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ EV:



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