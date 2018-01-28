Tarkan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu

MÜZE iDDiASI

İŞTE TARKAN'IN DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ EV:

Çiğdem Saltık

ın, 17 Ekim 1972'dedakikasabasında dünyaya geldiği, 15 yaşına kadar yaşadığı tarihi eser statüsündeki ev belediye tarafından satışa çıkarılmıştı.haberi duyunca oğlunun doğup büyüdüğü eski evini son bir kez görmek istedi. Bunun üzerineharekete geçti. Eşiile annesini, Alzey'e götürdü.evi dolaşırken bir ara gözyaşlarına hakim olamadı.da duygulanıp eşine sarıldı.İddiaya göre; 160 bin euro'ya (720 bin lira) satışa çıkan evihayranı bir iş adamı alıp müze haline getirmek istiyor.