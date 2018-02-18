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Tarkan'ın çalıntı olduğu iddia edilen Beni Çok Sev şarkısına raporlu yanıt

Tarkan'ın Beni Çok Sev şarkısının Ayşe Mine'nin Ellerim Uğurlar şarkısından alındığı iddia edilmişti. MESAM, şarkının bazı kısımlarının benzerlik taşıdığını raporlayıp yargı yolunu açtı

18 Şubat 2018, Pazar 13:39
Tarkan'ın çalıntı olduğu iddia edilen Beni Çok Sev şarkısına raporlu yanıt
Tarkan'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı albümünde yer alan Beni Çok Sev isimli eserin Ayşe Mine'nin yıllar önce okuduğu Ellerim Uğurlar şarkısına benzerliği dikkat çekmişti.

'ESERLERDE BENZERLİK VAR'

Bu benzerlik üzerine harekete geçen eser sahibi Cengiz Tekin MESAM'a başvurarak şarkıların incelenmesini istemiş ve aralarındaki benzerlik hakkında işlem yapılması talebinde bulunmuştu.

Geride bıraktığımız yılın sonlarında gerçekleşen bu başvurunun ardından MESAM kararını verdi. Bir dilekçeyle Cengiz Tekin'e iletilen kararda, eserlerin benzerlikler taşıdığı ve tarafların aralarında bir anlaşmaya varmaları gerekliliği doğduğu iletildi.

MESAM YARGI YOLUNU AÇTI

Ses sanatçısı Onur Akay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı satırlar ve dilekçe şöyle:

"Tarkan'ın okuduğu 'Beni Çok Sev' isimli şarkının, Ayşe Mine'nin okuduğu 'Ellerim Uğurlar' isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiştir. 'Ellerim Uğurlar' isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin'in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan 'Beni Çok Sev' isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermiştir."

İŞTE O RAPOR:


 

İŞTE BENİ ÇOK SEV VE ELLERİM UĞURLAR ŞARKISI...



 

AYŞE MİNE KİMDİR?


30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğdu.  Asıl adı Ayşe Akyüz. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı. "Erkek Milleti" isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı. İlk albümünün adı ise 'Demek ki Öyle ve Sıkı Fıkı'





 


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