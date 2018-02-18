Tarkan'ın çalıntı olduğu iddia edilen Beni Çok Sev şarkısına raporlu yanıt

'ESERLERDE BENZERLİK VAR'

MESAM YARGI YOLUNU AÇTI

İŞTE O RAPOR:

İŞTE BENİ ÇOK SEV VE ELLERİM UĞURLAR ŞARKISI...

AYŞE MİNE KİMDİR?

Çiğdem Saltık

'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı albümünde yer alanisimli eserin'nin yıllar önce okuduğuşarkısına benzerliği dikkat çekmişti.Bu benzerlik üzerine harekete geçen eser sahibi'a başvurarak şarkıların incelenmesini istemiş ve aralarındaki benzerlik hakkında işlem yapılması talebinde bulunmuştu.Geride bıraktığımız yılın sonlarında gerçekleşen bu başvurunun ardındankararını verdi. Bir dilekçeyle'e iletilen kararda, eserlerin benzerlikler taşıdığı ve tarafların aralarında bir anlaşmaya varmaları gerekliliği doğduğu iletildi.Ses sanatçısı Onur Akay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı satırlar ve dilekçe şöyle:"Tarkan'ın okuduğu 'Beni Çok Sev' isimli şarkının, Ayşe Mine'nin okuduğu 'Ellerim Uğurlar' isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiştir. 'Ellerim Uğurlar' isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin'in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan 'Beni Çok Sev' isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermiştir."30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ayşe Akyüz. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı.isimli plağı ilekazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı. İlk albümünün adı ise