Tarkan'ın doğup büyüdüğü ev satılıyor

HATIRA DOLU



MÜZE İDDİASI

İdil Janet Demiray

1972’de Almanya Renanya’ya bağlı Alzey kasabasında dünya gelmişti. 15 yaşına kadar da Alzey’de yaşamıştı. Tarkan’ın doğup büyüdüğü, çocukluğuna dair yüzlerce hatırasının olduğu evi, Alzey Belediyesi satışa çıkardı.Fiyatı 160 bin euro (720 bin lira). İnternet sitesi www.flasflas.com’un haberine göre; ev kullanılamaz durumda. Tarihi eser statüsüne girdiği için de yıkmak yasak. İddia şu; Almanya’da yaşayan ve Tarkan hayranı olan bir iş adamı evi alacak. Restore ettirip müze haline getirecek.