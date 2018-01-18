Tarkan'ın doğup büyüdüğü ev satılıyor

HATIRA DOLU
Tarkan
1972’de Almanya Renanya’ya bağlı Alzey kasabasında dünya gelmişti. 15 yaşına kadar da Alzey’de yaşamıştı. Tarkan’ın doğup büyüdüğü, çocukluğuna dair yüzlerce hatırasının olduğu evi, Alzey Belediyesi satışa çıkardı.
MÜZE İDDİASI
Fiyatı 160 bin euro (720 bin lira). İnternet sitesi www.flasflas.com’un haberine göre; ev kullanılamaz durumda. Tarihi eser statüsüne girdiği için de yıkmak yasak. İddia şu; Almanya’da yaşayan ve Tarkan hayranı olan bir iş adamı evi alacak. Restore ettirip müze haline getirecek.
İdil Janet Demiray