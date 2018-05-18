Tarkan Serbest kimdir, kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor?

Türkiye'nin İran, Rusya, ve Tunus ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu kadroya Tarkan Serbest'i aldı. Daha önce Galatasaray'ın tranfser gündemine gelen Tarkan Serbest kimdir? Sorusunun cevabı ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Tarkan Serbest kimdir?

02.05.1994 Wien doğumlu olan Tarkan Serbest Avusturya Wien takımında orta saha futbolcusu olarak görev yapıyor.

24 yaşındaki oyuncu Avusturya Wien alt yapısında futbola başladı. 4 sezondur Avusturya Wien forması giyen Tarkan Serbest'in ismi bir dönem Galatasaray ile anılmıştı.

Avusturya Wien formasıyla 136 maça çıkan Tarkan Serbest 6 gol atma başarısı gösterdi. Avrupa U21 Şampiyonası'nda Avusturya forması giyen Serbest A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Avusturya Wien takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun transfermarkt'a göre 1.5 milyon Euro piyasa değeri var.