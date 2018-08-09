Gazeteci Cemile Bayraktar, Kemal Sunal filmleri için "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından başta usta sanatçının oğlu Ali Sunal ve eşi Gül Sunal olmak üzere birçok kişiden tepki yağarken bir paylaşım da şarkıcı Tarkan'dan geldi.

"SEN ÜZÜLME, RAHAT OL CANIMIZ KEMAL SUNAL"

Bayraktar'ın bu sözleri karşısında sessiz kalmayan Tarkan Instagram hesabından Kemal Sunal ile ilgili bir paylaşım yaptı. İşte duygu dolu o cümleler:

"Sen üzülme sevgili Kemal Sunal. Arkanda seni çok seven bir millet var. Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız biz çünkü kalplerimizde çünkü kalplerimizde bıraktığın sevgi dolu izleri unutmadık hiç. Sana edilen her kötü söz seni gönüllerimizde sadece daha da yüceltir, değerine değer katar o yüzden. Sen üzülme, rahat ol canımız Kemal Sunal..."





Sanatçının bu paylaşımına beğeni yağarken birçok destek mesajı da geldi. İşte o mesajlardan bazıları...

"Helal olsun sana Tarkan..."

"Kim ne derse desin o çok özel biri"

"Hiç kimse böyle bir sanatçı için böyle sözler söyleyemez. "

"Seni seviyoruz Kemal Sunal..."





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