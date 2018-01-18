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Tarlada yalnız gezen bir çift zorla evlendirildi

Endonezya’da bir meyve tarlasında yanlarında başka bir olmadan gezinirken yakalanan genç bir çift zorla evlendirildi

Tarlada yalnız gezen bir çift zorla evlendirildi
Jakarta Post’ta yer alan bir habere göre 20 yaşındaki Manai ve 19 yaşındaki Sugiani 15 Ocak Pazartesi günü yerel halk tarafından bir meyve tarlasında yalnız başlarına gezerken yakalanınca bölge yetkilileri, polis memurları ve bir imam eşliğinde zorla evlendirildi. Bölge yetkilileri ve polis memurları dini nikahta gerekli olan şahitlik görevini de üstlendi.

Çift 6 Ocak’ta yaptıkları bir gezinti sırasında yerel halk tarafından yakalanmış, o günden bu yana yerel yetkililerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Sugiani’nin ailesi Manai’nin ailesine giderek erkek olan Manai’nin örf ve adetlere uygun davranmamakla suçladı. İki aile arasında yükselen gerilim polis ve bölge yetkililerinin arabuluculuk faaliyetleriyle çiftin evlendirilmesine karar verilerek “çözüldü”.

 


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