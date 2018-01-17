Tarsus'ta bulunan lahitler boş çıktı

Oğuz Ekici

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi 3'üncü Derece Arkeolojik SİT alanı içerisinde yer alan parsel üzerinde, 11 Aralık 2017'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Tarsus Müze Müdürlüğü'nce kazı yapıldı.Bu kazının zemin etüt sondaj çalışmasında yakın Roma dönemine ait yapı izleri ve 3 adet mezar ile çeşitli büyüklüklerde kiremit bulgusuna rastlandı. Ortaya çıkan 3 lahit arkeologlar gözetiminde açıldı. Lahitlerin boş olduğu görülürken, mezarların Roma döneminde yaşamış bir aileye ait olabileceği üzerinde duruluyor