Tarsus'ta en güzel buzağı yarışması yapıldı

Can Hakman

okul meydanında gerçekleştirilen etkinlik oldukça çekişmeli geçti. Jüri ve yarışmayı izleyenlerin karşısına çıkan buzağılar büyük ilgi gördü, yarışma renkli görüntülere sahne oldu.Programda konuşan, hayvancılığın ve sütün önemini anlattı.İlk defa buzağı yarışması düzenlediklerini, amaçlarının hayvan sevgisini aşılamak olduğunu ifade edenise küçük yaştan itibaren süt tüketimini kazandırmak gerektiğini belirtti.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürü Hayri Erdoğan da sütün önemini anlatmak için çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, “2017 yılında Tarsus ilçesi olarak 1 milyon 706 bin 134 TL buzağı, 934 bin 505 TL süt desteklemesi ödemesi yapılmıştır. Bütün bu çalışmalarımızla 38 bin büyükbaş hayvan mevcudumuz olan ilçemizde buzağı kayıp oranını azaltıp, hayvancılığımızı daha da geliştireceğiz. Sütün insan sağlığındaki önemini ve yerini anlamak ve anlatmak için sosyal sorumluluk projelerinin geliştirildiği bu günde, sağlıklı bir hayat için yediden yetmişe herkesin üzerine düşen sağlıklı beslenmektir. Sağlığınız için, her gün süt içmeyi ihmal etmeyin” dedi.Yarışmaya 12 buzağı katıldı. Alibeyli Mahallesi’nden Nevriye Zahıl’ın yetiştirdiği 2 aylık Belçika Mavisi cinsi buzağı birinci olurken, sahibi çamaşır makinesi ile ödüllendirildi. İkinciliği Hacıhamzalı Mahallesi’nde Kenan Keser’e ait simental cinsi erkek buzağı, üçüncülüğü yine Hacıhamzalı Mahallesi’nde Mehmet Yıldırım’ın simental cinsi dişi buzağısı kazandı. Program sonunda dereceye girenlere ve katılımcılara çeşitli ödüller verildi.İHA