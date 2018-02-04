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Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evde çökmeler başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde günlerce konuşulan o kazının yapıldığı evde çökmeler başladı.

Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evde çökmeler başladı
Mersin Tarsus'ta Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve hakkında 'Kral Dakyanus'un hâzinesi bulundu', 'Hz. Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor', 'Tonlarca altın çıktı' gibi efsaneler türeyen gizemli kazı ardında harabe bıraktı. 4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'de bitirilen kazı alanındaki evlerin zeminde çökmeler oldu.


TARSUS'TAKİ GİZEMLİ KAZININ YAPILDIĞI EVDE ÇÖKMELER VE KAYMALAR


Habertürk'ün haberine göre; Çalışmanın ardından toprakla kapatılan çukur çöktü. Çukurda sadece dikey değil, güneye doğru kazı çalışması yapıldığı da ortaya çıktı. Bu nedenle avlunun güney tarafında bulunan eski evin yıkılmaması için konulan demir destek kolanları da zemindeki çökme ve kaymalar nedeniyle eğildi. Sokaktaki bazı evlerin ihata duvarlarında da çatlaklar oluşmaya başladı.


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