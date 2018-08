Tarsuslu genç kız 13 gündür kayıp

Anne Ümmü Hürü Kulaç, kızı Büşra Kulaç’ın 27 Temmuz Cuma günü ‘teyzeme gideceğim’ diyerek evden çıkıp, bir daha geri dönmediğini söyledi. Kızıyla iki kez telefonla görüştüğünü, kendisine internette tanıştığı birisiyle evlendiğini söylediğini belirten anne Kulaç, kızının can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti. Kızının 13 gün önce gittiğini, 8 gündür haber alamadığını söyleyen anne Kulaç,

"İSTANBUL'DA EVLENDİĞİNİ SÖYLEDİ"

“Kızım Büşra Kulaç 13 gündür kayıp, evden ‘teyzeme gideceğim’ diyerek çıktı. Ertesi gün beni aradı, ‘Ben evlendim’ dedi. Aradan üç gün geçtikten sonra bir daha aradı. 8 gün oldu, hiç kimse dönmedi bize, nerede ise bunlar insan değil mi? Bizim ciğerimiz yandı bittik, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Kızım nerede isen bir ses soluk ver, yeter artık. Hiç kimse bir şey yapmayacak sana, annemsin benim, canımsın, yavrumsun, dayanamıyoruz artık. Kuzum benim. Hiçbir iz, hiçbir adres, hiçbir şey yok. Her kimse, kimleyse biz hiçbir şey yapmayacağız. Anlaşma yolundayız. Onlar da insan evladıysa anlasınlar bizi artık, benim yavrumu bulsun çıkarsınlar ortaya. Başka bir şey demiyoruz. Yeter bizim dayanacak gücümüz kalmadı artık. Kızımı gören, tanıyan varsa Allah rızası için ne olur bizi arasın. İstanbul’a gittiğini söyledi, evlendiğini söyledi. Ama ben buna inanmıyorum. O taraftan bizi hiç kimse, ne eşi olsun, ne kayınvalidesi, ne kayınbabası hiç kimse bizi arayıp sormadı. Biz anlaşma tarafındayız. Kızıma yalvardım bana oradan birisini ver, beni hiç kimse ile görüştürmedi. Kızımın can güvenliğinden korkuyorum. Ne durumda, kimin elinde, nasıl hiçbir şey bilmiyoruz biz. Ne yapıyor, belki zorla kaçırıldı kızım. Evlendiyse çıksın ortaya, evlenmediyse de kimin elindeyse Allah rızası için bıraksınlar yavrumu benim, yeter artık. Ben sordum kızım nereden buldun, kim tanıştırdı sizi dedim. ‘İnternetten tanıştım anne, Allah iyi ki karşıma çıkarmış’ dedi. Bende Allah mesut etsin kızım, yeter artık karşımıza çıkın dedim. Nikahınızı kıyalım, başka bir şey istemiyoruz dedim. Biz bittik artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çıkın artık ortaya dedim. Anne bana 1 hafta süre dedi. 1 hafta da geçti. 1 ay olacak hiç ses soluk yok. Kızım bana evlendim dedi ama ben kızımın can güvenliğinden şüphe ediyorum. Evlendiği taraftan hiç kimseyle görüşmedim. Nasıl inanayım ben evli olduğuna, o taraftan birisi arasın desin ki kızınız bizde bende inanayım, gelsinler ya da bizi çağırsınlar. Biriyle görüşelim, yeter artık. Kızımı gören, tanıyan, benzeten varsa herhangi bir şekilde Allah rızası için bize ulaşsınlar’’ dedi.

Kızına seslenen baba Faruk Kulaç ise, “Biz gereken neyse onu yapacağız, üstümüze düşen vazifeyi, biz anlaşmak istiyoruz” dedi.