Tartışma yaratan 16/9 kuleleriyle ilgili flaş karar! Yasallaştı

"HÂKİMLER FETÖ’CÜ"



"TELAFİSİ İMKÂNSIZ"



ŞİRKET MEMNUN



"KIRILDIM KONUŞMUYORUM"

Serap Belovacıklı

İstanbul’un siluetini etkileyen Zeytinburnu’ndaki 16/9 kuleleri uzun süre Türkiye’nin gündeminden düşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tıraşlayın dedim, yapmadılar, 5 yıldır konuşmuyorum” diyerek eleştirdiği binanın imar planları ve yapı ruhsatları idari mahkeme tarafından iptal edilmiş, kulelerin siluete etki eden katlarının tıraşlanmasına karar verilmişti. Danıştay da 2014’te bu kararı onamıştı. Daha sonra Zeytinburnu Belediyesi tarafından tıraşlanma ihalesi açılmış ancak ihaleye kimse girmediği için yıkım gerçekleşmemişti.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, 16/9 hakkında tıraşlama kararı veren hâkimler ile bilirkişilerin FETÖ’cü olduklarını ileri sürerek yeniden yargılama talebinde bulundu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi 3 Ocak 2018 tarihli kararında İBB’nin yeniden yargılama talebinin kabulüne, davacının feragati nedeniyle de yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.Mahkemenin gerekçeli kararında, bilirkişiler Mehmet Kaya ve Darçın Akın hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan soruşturmaların bulunduğu, yine hâkimler Özkan Artar ve Emine Özdemir Güçlü’nün HSYK kararı ile meslekten çıkarıldıkları bilgisine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:“Her ne kadar kararı veren hâkimler Özkan Artar ve Emine Özdemir Güçlü ile karara dayanak alınan bilirkişi heyetine katılan Darçın Akın ve Mehmet Kaya’nın FETÖ/PDY örgütünün mensubu olduklarını kesin bir şekilde ortaya koyan herhangi bir mahkeme kararı bulunmaması nedeniyle adı geçenler hakkında halen masumiyet karinesi geçerli ise de mevcut olayda kesinleşen yargı kararının uygulanması halinde gerek davalı belediyeler, gerek devlet, gerek projeden istifade eden vatandaşlar, gerekse inşa edilen yapıların yıkılması nedeniyle hak sahiplerine ödenecek yüksek miktarlı tazminatlardan vatandaş olarak maddi anlamda olumsuz etkilenecek olan geniş halk kesimi açısından telafisi güç ve imkânsız zararların oluşması söz konusu olacağından mevcut hukuki duruma göre kamu yararı amacına uygun olup olmadığının saptanması amacıyla yeniden yargılama yapılması icap etmiştir.”Gökdeleni inşa eden Astay şirketi yapıların artık yasal olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi aleyhine açılan ve 2011 yılından bu yana devam eden adli süreç sonunda, İstanbul 4. İdare Mahkemesi; mevzuat, tasdikli planlar ve tasdikli avan proje onayı çerçevesinde, Aralık 2009 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının ve imar planının kesin ve nihai olarak geçerli olduğuna karar vermiştir. Söz konusu karar; projenin bu süreçteki haklılığını ortaya koymakta; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü hedef alan ihanet şebekesinin bağımsız Türk yargısını asla ele geçiremeyeceğini bizlere bir kez daha göstermektedir.”Zeytinburnu Kazlıçeşme’de üç blok olarak inşa edilen 16/9 kulelerinin İstanbul siluetine etkisi kamuoyunda günlerce tartışılmıştı. 2013 yılı nisan ayında o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gökdelenlerle ilgili rahatsızlığını dile getirip, “Tıraşlayın dedim, özellikle rica ettim. Çok da yakından tanıdığım biri. Yapacaklarını beklerken, hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti.Hürriyet/Ömer Erbil