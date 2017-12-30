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Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Düzce'de oturan İ.Y. tartıştığı M.K. ve A.A.'yı tüfekle ateş ederek bacaklarından vurdu

30 Aralık 2017, Cumartesi 16:56
Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu
Düzce'de M.K. ve A.A. köy içerisinde gezerken  daha önce aralarında husumet olan İ.Y. ile karşılaştı. Yaşanan tartışmada İ.Y. aracında bulunan ruhsatsız av tüfeğini alarak M.K.’ya ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan A.A.’ya da tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.

SAÇMALAR BACAKLARINA İSABET ETTİ

A.A. ve M.K. saçmaların bacaklarından isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.A. ve M.K. tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan İ.Y. jandarma ekiplerince yakalandı.

Tezcan SOLMAZ/DHA

 
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