Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu

SAÇMALAR BACAKLARINA İSABET ETTİ

Senim Tanay

Düzce'de M.K. ve A.A. köy içerisinde gezerken daha önce aralarında husumet olan İ.Y. ile karşılaştı. Yaşanan tartışmada İ.Y. aracında bulunan ruhsatsız av tüfeğini alarak M.K.’ya ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan A.A.’ya da tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.A.A. ve M.K. saçmaların bacaklarından isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.A. ve M.K. tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan İ.Y. jandarma ekiplerince yakalandı.